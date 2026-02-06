Партизаны вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге: какие последствия это имело

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило 5 февраля о выводе из строя элементов системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге. Повреждение привело к существенным перебоям в работе.

Об этом партизанское движение "АТЕШ" сообщило в телеграмм канале.

Смотрите также В Брянске партизан уничтожил жизненно важный объект для российских оккупантов

Что известно о последствиях диверсии?

По заявлению организации, диверсия произошла в одном из районов города, где сосредоточены объекты военного и оборонно-промышленного назначения. В частности, вблизи одного из таких объектов был поврежден технический модуль телекоммуникационной башни, что привело к существенным перебоям в ее работе.

По информации "АТЕШ", в этом районе расположены предприятия и учреждения, связанные с военно-промышленным комплексом России, в частности ремонтные заводы, учебные центры и структуры, аффилированные с ФСБ и Военно-морским флотом России.

"Атеш" вывел из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге: смотрите видео

Партизаны отмечают, что нарушение связи в подобных узлах влияет на систему управления и передачу данных и может иметь последствия далеко за пределами зоны боевых действий.

Официальные органы России пока публично не комментировали эту информацию.

Как "Атэш" помогают уничтожать мощности врага в тылу?