Партизаны вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге: какие последствия это имело
- Партизанское движение "АТЕШ" повредило элементы системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге, что привело к перебоям в работе.
- Диверсия произошла вблизи объектов военного и оборонно-промышленного назначения, влияя на управление и передачу данных.
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило 5 февраля о выводе из строя элементов системы связи российских силовых структур в Санкт-Петербурге. Повреждение привело к существенным перебоям в работе.
Об этом партизанское движение "АТЕШ" сообщило в телеграмм канале.
Что известно о последствиях диверсии?
По заявлению организации, диверсия произошла в одном из районов города, где сосредоточены объекты военного и оборонно-промышленного назначения. В частности, вблизи одного из таких объектов был поврежден технический модуль телекоммуникационной башни, что привело к существенным перебоям в ее работе.
По информации "АТЕШ", в этом районе расположены предприятия и учреждения, связанные с военно-промышленным комплексом России, в частности ремонтные заводы, учебные центры и структуры, аффилированные с ФСБ и Военно-морским флотом России.
Партизаны отмечают, что нарушение связи в подобных узлах влияет на систему управления и передачу данных и может иметь последствия далеко за пределами зоны боевых действий.
Официальные органы России пока публично не комментировали эту информацию.
Как "Атэш" помогают уничтожать мощности врага в тылу?
Партизан движения сопротивления "Атеш" устроил диверсию на электроподстанции в Володарском районе Брянской области. Уничтожение подстанции обесточило объекты, которые поддерживают российскую военную деятельность.
В конце декабря 2025 года движение сопротивления "Атеш" успешно осуществило диверсию, уничтожив российскую военную башню связи в Новосибирске. Объект использовался для управления подразделениями, сбора разведданных и прослушивания коммуникаций, что затрудняло российское управление после его уничтожения.
Партизаны "Атеш" разрушили железнодорожную логистику России возле Воронежа, уничтожив тепловоз, перевозивший российские грузы на Купянское направление. В результате операции нарушились графики отправления составов, усложнилось формирование эшелонов, что подорвало устойчивость логистической сети России.