Партизани вивели з ладу зв'язок окупантів у Санкт-Петербурзі: які наслідки це мало

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив 5 лютого про виведення з ладу елементів системи зв'язку російських силових структур у Санкт-Петербурзі. Пошкодження призвело до суттєвого перебоїв у роботі.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомив у телеграм каналі.

Що відомо про наслідки диверсії?

За заявою організації, диверсія відбулася в одному з районів міста, де зосереджені об’єкти військового та оборонно-промислового призначення. Зокрема, поблизу одного з таких об'єктів було пошкоджено технічний модуль телекомунікаційної вежі, що призвело до суттєвих перебоїв у її роботі.

За інформацією "АТЕШ", у цьому районі розташовані підприємства та установи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії, зокрема ремонтні заводи, навчальні центри та структури, афілійовані з ФСБ і Військово-морським флотом Росії.

"Атеш" вивів з ладу зв'язок окупантів у Санкт-Петербурзі: дивіться відео

Партизани зазначають, що порушення зв'язку в подібних вузлах впливає на систему управління та передачу даних і може мати наслідки далеко за межами зони бойових дій.

Офіційні органи Росії наразі публічно не коментували цю інформацію.

