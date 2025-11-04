В украинских ударах по России появилась важная особенность, – экс-сотрудник СБУ

В ночь на 4 ноября были снова атакованы регионы России. Раздавались взрывы, в частности, в Башкортостане, где под удар попал нефтехимический завод, и в Кстово Нижегородской области – там БПЛА попали в НПЗ.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу о тенденции, которая прослеживается в атаках Украины по объектам в России. Также в результате атаки на Курскую область вечером 3 ноября была поражена электроподстанция в Рыльске. Из-за инцидента десятки тысяч россиян остались без света.

К теме "Бахнул один": в российском Фролово нет света и связи после возможного удара по подстанции в Курской области

Как изменился подход Украины относительно нанесения ударов вглубь России?

Ступак отметил, что не стоит мыслить категориями, сколько баррелей нефти перерабатывал российский объект нефтяной отрасли, который был поражен дронами. Или какое место в российской экономике он занимает, кому принадлежит и тому подобное. Есть более важные критерии.

В украинских ударах по России появилась важная особенность. Это не хаотичные обстрелы – Украина уже давно отошла от того, чтобы куда-то попасть, лишь бы только попасть. Появилась системность,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Сегодня, по его словам, все Силы безопасности и обороны, которые работают над беспилотными системами, согласовывают между собой место, время, цели, по которым планируются попадания, на территорию России. А президент Украины это все санкционирует.

Обратите внимание! Атакованный в Башкортостане завод, по словам руководитель ЦПД Андрея Коваленко, производит этилен, пропилен, бензол и ряд углеводородных фракций. Кроме того, производит компоненты для взрывчатки. Пораженный в Кстово Нижегородский нефтеперерабатывающий завод является одним из ведущих в России.

"Главная цель, чтобы все силы использовались рационально. И чтобы не было момента, когда, например, на Кстово, и Силы беспилотных систем, и СБУ, и ГРУ запустили бы 200 беспилотников. Это было бы нерационально", – заметил Иван Ступак.

Все цели, по его словам, продуманы, в зависимости от их важности и того, были ли попадания по ним ранее.

Что известно об атаке по территории России 4 ноября?