В українських ударах по Росії зʼявилась важлива особливість, – ексспівробітник СБУ

В ніч на 4 листопада були знову атаковані регіони Росії. Лунали вибухи, зокрема, у Башкортостані, де під удар потрапив нафтохімічний завод, та у Кстово Нижньогородської області – там БпЛА поцілилися у НПЗ.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу про тенденцію, яка простежується в атаках України по об'єктах в Росії. Також внаслідок атаки на Курську область ввечері 3 листопада було уражено електропідстанцію в Рильську. Через інцидент десятки тисяч росіян залишилися без світла.

До теми "Бахнув один": у російському Фролово немає світла та зв'язку після можливого удару по підстанції

Як змінився підхід України щодо завдання ударів вглиб Росії?

Ступак наголосив, що не варто мислити категоріями, скільки барелів нафти переробляв російський об'єкт нафтової галузі, що був уражений дронами. Чи яке місце в російській економіці він посідає, кому належить тощо. Є важливіші критерії.

В українських ударах по Росії зʼявилась важлива особливість. Це не хаотичні обстріли – Україна вже давно відійшла від того, щоб кудись влучити, аби тільки влучити. З'явилась системність,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Сьогодні, за його словами, всі Сили безпеки та оборони, які працюють над безпілотними системами, узгоджують між собою місце, час, цілі, по яких плануються влучання, на територію Росії. А президент України це все санкціонує.

Зверніть увагу! Атакований у Башкортостані завод, за словами керівник ЦПД Андрія Коваленка, виготовляє етилен, пропілен, бензол та низку вуглеводневих фракцій. Крім того, виробляє компоненти для вибухівки. Уражений у Кстово Нижньогородський нафтопереробний завод є одним з провідних у Росії.

"Головна мета, щоб всі сили використовувалися раціонально. І щоб не було моменту, коли, наприклад, на Кстово, і Сили безпілотних систем, і СБУ, і ГРУ запустили б 200 безпілотників. Це було б нераціонально", – зауважив Іван Ступак.

Всі цілі, за його словами, продумані, залежно від їх важливості і того, чи раніше по них були влучання.

Що відомо про атаку по території Росії 4 листопада?