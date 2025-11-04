Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

Какие последствия атаки на Россию?

В течение ночи взрывы слышали сразу в нескольких регионах России, в частности, громко было в Башкортостане и над Кстово Нижегородской области. Там под удар, по данным ЦПД, попали два ключевых стратегических объекта врага.

Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки БПЛА этой ночью,

– написал Коваленко.

Первый завод, как известно, производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций, а также создает компоненты для взрывчатки. Второй вышеупомянутый объект является одним из ведущих НПЗ в России.

Где еще возникли проблемы?

Андрей Коваленко со ссылкой на сообщения россиян также отметил о перебоях со светом в Курской области. По данным местных властей, 3 района региона остались без электроснабжения.

В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало более 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах,

– сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Что этому предшествовало?