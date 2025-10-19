В небе над США взорвалось лобовое стекло пассажирского самолета: пострадал пилот
- У самолета Boeing 737 MAX 8 во время рейса из Денвера в Лос-Анджелес взорвалось лобовое стекло на высоте 11 000 метров, что привело к осколочным ранениям пилота.
- Самолет безопасно приземлили в аэропорту Солт-Лейк-Сити, пассажиров перевезли на другой самолет, задержав рейс на шесть часов.
Во время рейса из Денвера в Лос-Анджелес 16 октября у самолета Boeing 737 MAX 8 взорвалось лобовое стекло. Инцидент произошел на высоте около 11 000 метров.
Подобное в авиации случается редко, однако благодаря слаженным действиям экипажа самолет удалось приземлить в ближайшем аэропорту.
Каковы обстоятельства взрыва лобового стекла самолета?
В США во время рейса UA1093 авиакомпании United Airlines из Денвера в Лос-Анджелес пилоты заметили трещину на лобовом стекле. В это время на борту самолета находились 140 человек. Повреждение обнаружили на высоте около 11 000 метров.
Экипаж снизил высоту и направил самолет в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Посадка прошла безопасно. Однако главный пилот получил осколочные ранения.
Как пишет издание, пассажиров перевезли на другой самолет Boeing 737 MAX 9, из-за чего рейс задержался на шесть часов.
На фото в сети видны следы ожогов и синяки на руке пилота, что, по мнению издания, свидетельствует о высокоскоростном ударе. Эксперты предполагают, что причиной могли стать космический мусор или небольшой метеорит, хотя это пока предположение.
Однако отмечают, что такие трещины обычно появляются в воздушных судах из-за перепадов давления или механической нагрузки.
Похожие инциденты с авиацией
В августе самолет Boeing 757-300 авиакомпании Condor Airways совершил экстренную посадку в Италии из-за возгорания двигателя после вылета из Корфу. На борту находились почти 300 пассажиров и 8 членов экипажа. Обошлось без пострадавших нет.
Маленький самолет столкнулся с другим во время посадки в аэропорту Калиспелл-Сити, Монтана, США. На борту находились 4 человека, никто не погиб.
Самолет Beechcraft King Air 300 с двумя пилотами и двумя медиками потерпел катастрофу 5 августа вблизи аэропорта Чинле. Все на борту погибли.