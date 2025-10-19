Під час рейсу з Денвера до Лос-Анджелеса 16 жовтня у літака Boeing 737 MAX 8 вибухнуло лобове скло. Інцидент стався на висоті близько 11 000 метрів.

Подібне в авіації трапляється рідко, однак завдяки злагодженим діям екіпажу літак вдалось приземлити в найближчому аеропорту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Aviation A2Z.

Які обставини вибуху лобового скла літака?

У США під час рейсу UA1093 авіакомпанії United Airlines з Денвера до Лос-Анджелеса пілоти помітили тріщину на лобовому склі. В цей час на борту літака перебували 140 людей. Пошкодження виявили на висоті близько 11 000 метрів.

Екіпаж знизив висоту та направив літак до аеропорту Солт-Лейк-Сіті. Посадка пройшла безпечно. Проте головний пілот отримав осколкові поранення.

Як пише видання, пасажирів перевезли на інший літак Boeing 737 MAX 9, через що рейс затримався на шість годин.

На фото у мережі видно сліди опіків та синці на руці пілота, що, на думку видання, свідчить про високошвидкісний удар. Експерти припускають, що причиною могли стати космічне сміття або невеликий метеорит, хоча це наразі припущення.

Проте наголошують, що такі тріщини зазвичай з'являються у повітряних суднах через перепади тиску або механічне навантаження.

Схожі інциденти з авіацією