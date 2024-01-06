Российское наступление на Авдеевку: насколько провальной стала операция

С 10 октября россияне начали массированно штурмовать Авдеевку. С тех пор больших успехов на этом участке фронта вражеские войска так и не добились. Зато их потери колоссальны.

Пока россияне не захватили Авдеевский коксохим, окружение города будет невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, объяснив, почему операция россиян оказалась неудачной.

Смотрите также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

оккупанты не смогли захватить города

Авдеевка до сих пор остается одной из самых горячих точек на фронте. К концу 2023 года официально стало известно о том, что российская армия потеряла 411 единиц техники. Потери в живой силе исчисляются десятками тысяч.

Если потери бронетехники достигают 400 единиц, это примерно столько же, сколько на вооружении полтора – двух мотострелковых бригад. Соответствующим является и количество живой силы. Убитыми потеряно несколько тысяч человек, а безвозвратные потери превышают 10 – 12 тысяч. И это потери только на одном участке,

– отметил военный эксперт.

При этом пока нельзя даже говорить об оцеплении города. Операция оккупантов еще продолжается, начиная с 10 октября.

"Россияне еще не взяли Авдеевку, продолжаются бои за Коксохимический завод, но они там не продвинулись. Без того, чтобы захватить этот комплекс, ни о каком взятии Авдеевки вообще не идет речи", – подчеркнул Юрий Федоров.

Учитывая, что Авдеевский коксохим – очень мощное сооружение с подземными ходами вроде "Азовстали", его оборона может продолжаться еще долго.

Был ли смысл в мощном штурме города

Так что потери, понесенные оккупантами в Авдеевке, хоть только в теории, но могли бы быть оправданными, если бы Авдеевка имела важную стратегическую ценность для россиян. Но реальность такова, что ценность города для России только в символизме.

Путин приказал достичь хоть какой-нибудь серьезной победы или того, что можно выдать за победу. Хорошо, допустим, что россияне захватят Авдеевку. Дальше они будут двигаться на Покровск или Константиновку. Но дальнейшее продвижение очень усложнено,

– объяснил Федоров.

Следующей большой целью для оккупантов может стать агломерация Краматорск – Славянск. Однако там построены очень прочные укрепрайоны, которые будет чрезвычайно сложно прорвать.

"В военном смысле штурм Авдеевки – это бессмысленное занятие для россиян. Это просто приказ Путина, которому нужен какой-то символ победы. Думаю, что эпопея с Авдеевкой в военной истории будут рассматривать как героическое сопротивление Украины и как поражение или пирровую победу России", – резюмировал военный эксперт.

Актуальные новости о ситуации в Авдеевке