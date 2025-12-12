Самый мощный коллапс в Москве: как дроны "закрыли" небо самолету премьера Армении над Россией

Во время очередной ночной атаки дронов по России в Москве временно закрывали воздушное пространство и это сразу ударило по гражданским рейсам. Из-за атаки самолет премьера Армении Никола Пашиняна некоторое время кружил в небе и не мог приземлиться.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что этот эпизод является лишь видимой частью более широкого авиационного коллапса в России. Он пояснил, что решающими являются точность ударов и истощение российской ПВО, а не само количество дронов.

Авиационный коллапс в России после атаки дронов

История с самолетом премьера Армении стала лишь самым заметным эпизодом ночных ограничений в московском небе. Параллельно речь шла о масштабном налете по разным регионам, а последствия для гражданской авиации проявились в сбоях графика и отмены рейсов. Именно это, а не один отдельный случай, и формирует картину коллапса.

Говорят, что это сейчас самый мощный коллапс, а воздушная тревога была более 5 – 6 часов, и за это время сделали очень много отмен рейсов,

– подчеркнул Криволап.

Детали о поражении и места падения обломков появляются не сразу, поэтому окончательные выводы делают только после подтверждений. В то же время российская сторона обычно публично сводит все к заявлениям о полном перехвате целей. Именно здесь возникает ключевой вопрос, что на самом деле долетело и какой результат дала атака.

Россияне заявляют, что 100% сбивают. Я в это, честно говоря, не очень верю. Мы ожидаем официальных подтверждений,

– отметил эксперт по авиации.

В итоге важно не только то, сколько беспилотников запускают, но и то, как эти волны нагружают противовоздушную оборону и что реально поражают. Далее ждут подтверждений, где именно были поражения и куда упали обломки. Именно эти данные и покажут, насколько ощутимым был удар для России.

Последние последствия ночной атаки дронов по России, что известно: