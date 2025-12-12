Найпотужніший колапс у Москві: як дрони "закрили" небо літаку прем'єра Вірменії над Росією

Під час чергової нічної атаки дронів по Росії в Москві тимчасово закривали повітряний простір і це одразу вдарило по цивільних рейсах. Через атаку літак прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна певний час кружляв у небі й не міг приземлитися.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зазначив, що цей епізод є лише видимою частиною ширшого авіаційного колапсу в Росії. Він пояснив, що вирішальними є точність ударів і виснаження російської ППО, а не сама кількість дронів.

Авіаційний колапс у Росії після атаки дронів

Історія з літаком прем'єра Вірменії стала лише найпомітнішим епізодом нічних обмежень у московському небі. Паралельно йшлося про масштабний наліт по різних регіонах, а наслідки для цивільної авіації проявилися у збоях графіка та скасуваннях рейсів. Саме це, а не один окремий випадок, і формує картину колапсу.

Кажуть, що це зараз найпотужніший колапс, а повітряна тривога була понад 5 – 6 годин, і за цей час зробили дуже багато скасувань рейсів,

– наголосив Криволап.

Деталі про ураження та місця падіння уламків з'являються не одразу, тому остаточні висновки роблять лише після підтверджень. Водночас російська сторона зазвичай публічно зводить усе до заяв про повне перехоплення цілей. Саме тут виникає ключове питання, що насправді долетіло і який результат дала атака.

Росіяни заявляють, що 100% збивають. Я в це, чесно кажучи, не дуже вірю. Ми очікуємо офіційних підтверджень,

– зауважив експерт з авіації.

У підсумку важливо не лише те, скільки безпілотників запускають, а й те, як ці хвилі навантажують протиповітряну оборону та що реально вражають. Далі чекають підтверджень, де саме були ураження і куди впали уламки. Саме ці дані й покажуть, наскільки відчутним був удар для Росії.

Останні наслідки нічної атаки дронів по Росії, що відомо: