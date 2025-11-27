ВСУ уничтожили редкий самолет А-60: авиаэксперт назвал его главную уникальность

Силы обороны Украины уничтожили российский экспериментальный самолет А-60 в Таганроге. Он должен был стать "грозным оружием" в борьбе с Западом.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что все началось еще в 1970-х годах во времена холодной войны. Тогда много говорили о противоракетной обороне, войну в космосе, борьбе со спутниками. Так и возникла идея, давшая начало самолету А-60.

Что известно о самолете А-60?

Как отметил Криволап, в 1975-м или 1976 годах в СССР решили разработать боевой лазер, который сможет работать по объектам в космосе. Там смогли разработать такое оружие, мощность которого составляла 1 мегаватт. Они собирались выводить из строя спутники на расстоянии до 1500 километров.

Все это существовало. Они установили это оружие на самолет А-60, который создали на базе Ил-76. Саму систему назвали "Скиф". И провели около 50 полетов. Уже в 1987 году шли разговоры о необходимости завершения холодной войны. Поэтому потребность в таком оружии спала. И эту тему свернули,

– рассказал Криволап.

Об этом проекте снова заговорили в 1990-х годах. Да и из-за того, что один из этих А-60 сгорел в результате пожара. Впоследствии в России переоборудовали другой самолет и установили там такое оборудование. В общем они изготовили 3 таких самолета, но двух из них уже нет.

Обратите внимание! В издании Defense Express отметили, что удар Сил обороны по Таганрогу, вероятно, похоронил многолетний проект России по программе самолетов ДРЛВ.

В 2003 году Россия снова вернулась к теме лазеров. Там запустили проект "Сокол-Эшелон", который должен был сбивать беспилотники с помощью лазеров. И это было в принципе возможно. В 2007 – 2008 годах японцы заявили, что россияне попытались ослепить их спутник на расстоянии 1500 километров. И частично им удалось это сделать.

Уже в 2016 году один из масштабных российских концернов сообщил, что провел успешное испытание с помощью лазера, который стоял на А-60.

Тогда они сообщили, что смогли вывести из строя электронику крылатых ракет. То есть они не выжигали лазером эти ракеты. А достигли такой концентрации мощности, что радиоэлектронные детали ракет просто вышли из строя,

– рассказал Криволап.

