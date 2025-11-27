ЗСУ знищили рідкісний літак А-60: авіаексперт назвав його головну унікальність
- Сили оборони України знищили російський експериментальний літак А-60 у Таганрозі, який мав стати важливою частиною російської програми ДРЛВ.
- Літак А-60, створений на базі Іл-76, був оснащений бойовим лазером для ураження об'єктів у космосі. З можливістю виводити з ладу супутники на відстані до 1500 кілометрів.
Сили оборони України знищили російський експериментальний літак А-60 у Таганрозі. Він мав стати "грізною зброєю" у боротьбі із Заходом.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що все почалося ще в 1970-х роках в часи холодної війни. Тоді багато говорили про протиракетну оборону, війну в космосі, боротьбу із супутниками. Так і виникла ідея, що дала початок літаку А-60.
Що відомо про літак А-60?
Як наголосив Криволап, у 1975-му або 1976 роках в СРСР вирішили розробити бойовий лазер, який зможе працювати по об'єктах в космосі. Там змогли розробити таку зброю, потужність якої становила 1 мегават. Вони збиралися виводити з ладу супутники на відстані до 1500 кілометрів.
Все це існувало. Вони встановили цю зброю на літак А-60, який створили на базі Іл-76. Саму систему назвали "Скіф". І провели близько 50 польотів. Вже в 1987 році йшли розмови про необхідність завершення холодної війни. Тому потреба у такій зброї спала. І цю тему згорнули,
– розповів Криволап.
Про цей проєкт знову заговорили в 1990-х роках. Та й через те, що один з цих А-60 згорів внаслідок пожежі. Згодом в Росії переобладнали інший літак та встановили там таке обладнання. Загалом вони виготовили 3 таких літаки, але двох з них вже немає.
Зверніть увагу! У виданні Defense Express наголосили, що удар Сил оборони по Таганрогу, ймовірно, поховав багаторічний проєкт Росії щодо програми літаків ДРЛВ.
У 2003 році Росія знову повернулася до теми лазерів. Там запустили проєкт "Сокол-Эшелон", який мав збивати безпілотники за допомогою лазерів. І це було в принципі можливо. У 2007 – 2008 роках японці заявили, що росіяни спробували осліпити їхній супутник на відстані 1500 кілометрів. І частково їм вдалося це зробити.
Вже у 2016 році один з масштабних російських концернів повідомив, що провів успішне випробування за допомогою лазера, який стояв на А-60.
Тоді вони повідомили, що змогли вивести з ладу електроніку крилатих ракет. Тобто вони не випалювали лазером ці ракети. А досягли такої концентрації потужності, що радіоелектронні деталі ракет просто вийшли з ладу,
– розповів Криволап.
Вибухи в Росії: коротко
- В Росії ледь чи не щодня лунають вибухи. В ніч на 27 листопада там заявляли про атаку на Новокуйбишевський НПЗ.
- Це – російський нафтопереробний завод у Самарській області. Щорічний обсяг переробки нафти там становить майже 9 мільйонів тонн. Цей НПЗ є одним із основних виробників палива для реактивних двигунів.
- А вночі 26 листопада Сили оборони вдарили по заводу, де виготовляють навігаційне обладнання та запчастини до крилатих та балістичних ракет. Він розташований у республіці Чувашія.