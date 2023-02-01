Стена пропаганды разбита: как Украина добилась разблокирования полка "Азов" в соцсетях Мета

Несколько лет Азов нельзя было упоминать в Instagram и Facebook, ведь за это пользователей сразу блокировали. Такая политика компании Мета была основана на выдумках и лжи России, которая продвигала на Запад нарратив, что военные полка – нацисты. Однако в начале 2023 года Минцифры удалось окончательно разрушить стену российской пропаганды – Мета сняла все запреты, связанные с "Азовом".

Чтобы Мета наконец разблокировала "Азов" в своих соцсетях, несколько лет активно работали представители полка. Впоследствии этот вопрос начали изучать и в Министерстве цифровой трансформации Украины – что важно еще до начала российского вторжения в 2022 году. Однако основная работа началась именно после 24 февраля, когда бойцы "Азова" героически держали оборону Мариуполя, а соцсети блокировали посты за упоминание полка.

Важно Послание из Турции: командир защитников Мариуполя Прокопенко объяснил цель битвы за город

Почти год понадобился, чтобы убедить Мету вычеркнуть "Азов" из списка опасных лиц и организаций. Для Украины – это очень важное решение. Впервые в истории нам сняли продолжавшийся несколько лет масштабный бан, который постоянно поддерживала российская пропаганда по всему миру. Теперь украинцы смело смогут писать в фейсбуке и инстаграме о полке, его военных, боевых операциях, финансовых сборах и т.д. Конечно, при условии, что этот контент не будет нарушать политику Meta.

Разблокировкой "Азова" со стороны Минцифры в основном занимался Антон Мельник – эксперт по инновациям и стартапам, со стороны полка – Юлия Федосюк, жена бойца-азовца, представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали", и Екатерина Прокопенко – жена командира полка Дениса Прокопенко "Редиса". Как удалось повлиять на решение Меты и почему снятие запрета с "Азова" – удар по русской пропаганде – рассказываем в материале сайта 24 Канала.

"Азов" – под запретом: как Facebook купился на пропаганду России

Начнем с короткой истории – 7 июля 2015 года администрация соцсети Facebook без уведомления удалила официальную страницу "Азова", насчитывавшую более 50 тысяч подписчиков. С тех пор, то есть почти 8 лет, никакой другой официальной страницы полка в фейсбуке не было. Впоследствии выяснилось, что соцсеть в принципе банит за любое упоминание "Азова" или его военных.

Такое решение Facebook не обошлось без России и пропаганды. Именно страна-агрессор продвигала на Запад мнение, что "Азов" – это неонацистская группировка, а его бойцы – радикальные националисты. И это, несмотря на то, что в полку служат крымские татары, грузины, евреи, которых трудно представить "нацистами". В целом азовцы – люди разной культуры, религии, которые общаются на разных языках. Но это не отменяет того, что России выгодно было дискредитировать их и показывать террористами.

Когда у нас спрашивают о неонацизме... "Азов" – многонациональное подразделение, это некая точка сборки антикремлевских сил, в рядах которого служат те же россияне и белорусы, которые, не имея возможности взять оружие в руки в собственных странах, пришли в "Азов" и он дал им такую возможность,

– говорит Юлия Федосюк.

К сожалению, эту вражескую российскую теорию об азовцах-"неонацистах" поддерживали и некоторые западные журналисты, политики, активисты. Дошло до того, что в октябре 2019-го 40 конгрессменов потребовали в Госдепе США внести "Азов" в список иностранных террористических организаций. Однако этого не произошло.

Полк "Азов" – это отдельный отряд специального назначения, входящий в формирование Нацгвардии. То есть, это официальное государственное подразделение в подчинении МВД Украины.

В общем, западные СМИ и организации, обвинявшие полк едва ли не во всех грехах военного мира, так и не смогли предоставить аргументированные факты этого. До 24 февраля в Украине находилось огромное количество мониторинговых групп, которые следили, в частности, и за полком и его боевой деятельностью.

"Нет никаких доказательств о военных преступлениях, которые были бы совершены представителями "Азова". И это главный аргумент. Ведь можно говорить все, что угодно, показывать какие-то фотографии, но есть факты. И факты говорят, что "Азов" – эффективное подразделение, что продемонстрировало героическую мощь в Мариуполе и на войне.Кроме того, полк поддерживают и на Востоке, и на Западе, и в Центре, и в Крыму. Его поддерживает еврейская община, ЛГБТ – ти группы населения, на мой взгляд, неонацизм и неонацистов не будут поддерживать", – объясняет Юлия Федосюк.

Так что вся эта антиазовская кампания повлияла не только на людей, но и на компании. В 2016 году Facebook внес "Азов" в список опасных организаций, и начал блокировать любые страницы, связанные с полком. По непубличным данным, американская компания даже проводила свое расследование по "Азову", прорабатывала его с юристами и подкрепляла фото, видеоматериалами, статьями из важных западных СМИ. Поэтому доказать Facebook или Instagram, что "Азов" – не террористы или неонацисты, пользователям было практически невозможно.

К сожалению, на весь виток российской пропаганды против "Азова" в мире никак не отреагировала Украина и власть. Юлия вспоминает, что "тогда все посмеялись, что это глупость, что все эти материалы – просто вымысел россиян, и пошли дальше. А последствия блокировки полк пытается исправлять до сих пор".

Бан "Азова", опять же, состоялся благодаря россиянам, их мощной пропаганде и ресурсам, а еще – благодаря бездействию украинского правительства того времени. Поэтому впоследствии "Азов" уже привык к тому, что они заблокированы в соцсетях,

– говорит Антон Мельник.

Молчать нельзя – говорить: как в соцсетях обходили запрет

Последние годы украинцы, украинские СМИ пытались избегать упоминаний "Азова" в соцсетях или писали о них, не называя прямо. Но полномасштабное вторжение в начале 2022-го снова обнажило проблему блокировки полка в фейсбуке и инстаграме. Когда азовцы мужественно отстаивали страну на фронте, Meta массово блокировала пользователей за их упоминание.

Яркая история началась после полномасштабной войны. "Азов", как и другие военные подразделения, увеличился в разы, пришли новые люди. Впоследствии полк мужественно показал себя в Мариуполе. Все еще раз увидели, что "Азов" – это героическое подразделение с руководителем "Редисом",

– говорит Антон Мельник.

Так можно ли было молчать о том, что происходило в Мариуполе или на "Азовстали"? Нет. Следовало говорить, кричать, показывать, как азовцы совместно с другими подразделениями защищают страну, в каких условиях находятся, как до последнего отбивают атаки россиян и оттягивают на себя значительные их силы.

Тогда в сети и появились обозначения "защитники Мариуполя, Азовстали", "полк под командованием Дениса Прокопенко". И, конечно же, нужно было следить, чтобы на постящихся в сети фото или видео не было символа или шевронов "Азова". Это был единственный вариант доносить миру правду о событиях в Мариуполе и не получить бан.

Кстати, в соцсетях 24 Канала мы постоянно писали об "Азове" еще с начала войны на Донбассе, в фейсбуке и инстаграме были сотни постов. Однако, как и большинство украинских СМИ, в один день получили за это бан. А потом еще один и еще. Один из банов был за почти незаметный на фотографии шеврон, хотя упоминаний самого "Азова" нигде не было.

"Наша история с блокировкой "Азова" началась еще задолго до полномасштабного вторжения. С 2014 года мы очень активно постили публикации с полком и его символикой. И что самое удивительное, первый бан получили за публикацию, провисевшую на странице круглый год! То есть год времени Мета считала, что все окей, а потом внезапно решила взяться за старые публикации", – рассказывает Яромир Вдович, руководитель отдела SMM 24 Канала.

Конечно, эти баны негативно сказались на странице, охваты существенно упали, а значит упал и трафик на сайте. Поэтому мы вынуждены были почистить фесбук от любых упоминаний "Азова", удалили просто невероятное количество публикаций и надеялись, что ничего не упустили. Началась история, когда о полке нужно было говорить, не называя его. Это был единственный выход.

Слово и символика АЗОВА у нас стали табу. Всюду, где фигурировал полк, мы так и писали "полк", "военные", "защитники Мариуполя". Мы долго пытались с этим бороться, писали в разные отделы Меты и службу поддержки. Но это совсем не помогало. К счастью, удалось найти нужных людей в медиасообществе, которые поспособствовали тому, что баны нам сняли,

– добавляет Яромир.

Поэтому если мы, журналисты, например, как-то и пытались обходить угрозы блокировки в фейсбуке или инстаграме (хотя это и не всегда удавалось), то бойцы полка или их родные получали баны постоянно.

Мы понимаем, что социальные сети – это фактически рупоры в одном ряду с медиа. И не находиться в них, значит снова давать говорить о себе кому-нибудь другому. Здесь еще важно, что другие могли рассказывать об "Азове", а нас просто удаляли – и нашу точку зрения, и аргументы, и просто элементарную информацию о том, что происходит в городе, который россияне сносили с лица земли,

– объясняет проблему блокировки Юлия Федосюк.

А еще добавляет, что из-за политики соцсетей было трудно помогать полку – собирать средства, чтобы покупать ребятам рации, тепловизорные прицелы, и передавать на "Азовсталь", когда это было возможно. Каждый сбор сносился из-за того, что проходил конкретно на группы "Азова".

Интересно Лайкни военного и украиноязычные на Кубани: как Кремль усилил информационные атаки на Украину

Кто работал над разблокировкой "Азова"

Ошибочно думать, что работа над разблокировкой "Азова" началась после 24 февраля. Нет. Представители полка пытались донести правду как Meta, так и миру еще со времени первых блокировок. Министерство цифровой трансформации разбирало эту проблему еще с 2021 года, ведь видели, что в соцсетях блокируют людей за любое упоминание, связанное с полком – за слова, за воспоминания, за фото.

Однако логично, что после полномасштабного вторжения работа над разблокировкой "Азова" в фейсбуке и инстаграме серьезно усилилась и стала заметна. Представители полка начали напрямую общаться с представителями Минцифры, а те – с Ником Клеггом, президентом по глобальной политике Meta.

Если говорить об именах, то в основном со стороны полка вопросом разблокировки "Азова" в соцсетях занимались Юлия Федосюк и Екатерина Прокопенко. Со стороны Минцифры – Антон Мельник и министр Михаил Федоров. Со стороны Мета – Екатерина Крук, менеджер по публичной политике Meta в Центральной и Восточной Европе.

Начинали мы с того, что я анализировала самые большие тексты американских и европейских медиа, где лилась абсолютная неправда об "Азове". Я проработала эти источники и сделала такой большой документ-справку о том, чем полк является реально, чтобы опровергнуть базовые мифы из этих пропагандистских материалов. Мы это отправили Минцифры и с этого началась наша коммуникация,

– рассказывает Юлия.

Представители Минцифры общались и созванивались с отделом модерации и руководителями Meta и в Европе, и в Штатах. Министр Михаил Федоров несколько раз поднимал вопрос о блоке полка на встречах с Ником Клеггом.

После этого в соцсетях появились первые послабления по поводу контента об "Азове". Как рассказывает Антон Мельник, они касались военного контекста – можно было говорить о полке и его бойцах, которые участвовали в боях и защищали страну на войне. Однако "Азов" так и не мог иметь официальный аккаунт, нельзя было публиковать фото, писать большие посты или собирать деньги на помощь полка.

Итак, работа над разблокировкой полка постоянно продолжалась в этаком диалоговом треугольнике: представители "Азова" – Минцифры – Meta.

Сотни звонков, совещаний, идей и брейнштормов, что еще можно сделать и как лучше доказывать сотрудникам Meta, что "Азов" – не террористы.

Юлия Федосюк говорит, что у Ассоциации и полка было понимание, что в проблеме блока "Азова" есть 3 кита:

медиа,

Meta,

политикум.

"Медиа влияют на Meta, которая принимает во внимание материалы авторитетных СМИ. Американский политикум, к сожалению, тоже не прозрачен – там были свои агенты Москвы и люди, заинтересованные в определенных скандалах для наработки своей субъектности. Поэтому в целом есть такой большой клубок проблем и Meta – это лишь один из камешков стены, через которую нам приходилось пробиваться, и на самом деле это была работа, которая касалась не только собственных коммуникаций с ними, а просто работы с аргументами, с огромным количеством вышедших за 8 лет медиаматериалов, которые, к сожалению, не имели адекватного ответа", – объясняет Юлия.

От "неонацистов" к героям: как Мета меняла мнение о полке

Самая большая проблема разблокирования "Азова" в соцсетях была в том, что Meta несколько лет считала его неонацистским и это утверждение было "подкреплено якобы фактами". На корпорацию не влияли ни письма МВД Украины, ни разговоры наших представителей в Генассамблее ООН. Хотя именно какие-то письма россиян из ООН когда-то и повлияли на решение Меты. Как объясняет Антон Мельник, это выглядело серьезно, чтобы заблокировать полк в Facebook, но чтобы разблокировать этого уже было недостаточно.

Но, как говорится, вода камень точит. И упорная работа Украины над опровержением всей российской пропаганды по полку дала свой результат.

Это уже после Мариуполя и "Азовстали" журналистов заинтересовала тема "Азова", и они начали говорить с его представителями, с их семьями. Они говорили с мариупольцами, которых спасал "Азов", говорили с властями об "Азове". И тогда, конечно, глаза открылись. Но Мета – это огромная корпорация, которая не может в один момент развернуться на 180°. Поэтому приходилось все эти материалы демонстрировать, проговаривать и доносить до них,

– говорит Юлия Федосюк.

Что немаловажно и ценно, на нашу сторону в этой борьбе стал Ник Клегг. Минцифры удалось сначала убедить и объяснить ему, что "Азов" – военное подразделение, а не неонацисты или террористы. А впоследствии уже сам вице-президент Меты доносил эту правду своим коллегам в компании.

"Ник Клегг, с которым мы вели наибольшее сотрудничество, лично понял все, что мы доносили. Наконец-то понял. И он стал нашим послом в вопросе разблокирования "Азова"", – рассказывает Антон Мельник.

Решение о разблокировании "Азова" в Мете окончательно приняли за несколько недель до последней встречи в Давосе 19 января Михаила Федорова с Ником Клеггом и Моникой Биккерт – вице-президентом по политике модерирования Меты.

"Я организовывал эту встречу и решил преподнести сюрприз, ведь это было гораздо интереснее, чем анонс заранее. Поэтому Михаил о разблокировании полка узнал уже на встрече. И на ней решили публично заявить, что Мета больше не будет блокировать "Азов", – добавляет Антон. Мельник.

Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов". Благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев.

– сразу после встречи официально сообщил Федоров.

В этот же вечер, 19 января, впервые через несколько лет полк "Азов" создал официальный аккаунт в инстаграме. За сутки на страницу подписалось более 100 тысяч пользователей. Это лишь доказывает, что украинцы давно ждали полка в соцсетях и хотят слышать об "Азове" от "Азова".

Еще одно важное решение, которое удалось осуществить Минцифры – Мета верифицировала аккаунт "Азова". Как объясняет Антон Мельник, продвижением к этому стала верификация страницы семей защитников "Азовстали", ведь она была красивой, с важной информацией и не нарушала никаких правил соцсети.

Азов вычеркнут из списка запрещенных организаций и теперь за его упоминание никак не могут заблокировать – ни за слова, ни за поддержку, ни за сбор денег, ни за что. За действующие логотипы – тем более. Если заблокируют какие-либо посты официального аккаунта "Азова" или азовцев, то это будет блок за другие нарушения стандартов.

– подчеркивает Антон Мельник.

"Мы официально выходим из этого бана, из черного списка, можно как угодно это называть. Нас больше не будут блокировать. По крайней мере, так обещают. Но остаются официальные правила Меты, поэтому если в посте об "Азове" они будут нарушены, пост будет сноситься". Здесь следует понимать еще специфику самой корпорации, которая не очень любит контент о войне. А мы живем в ситуации войны и контент, к сожалению, преимущественно именно такого характера", – добавляет Юлия.

Теперь в соцсетях также можно распространять фото и видео, где изображены шевроны "Азова", кроме старого – на котором запрещенный на Meta знак "Черное солнце".



Шевроны "Азова", которые можно и нельзя публиковать в соцсетях / Инфографика 24 Канала

Так что в общем, если говорить о том, что же повлияло на историческое решение Меты, можем назвать:

активную работу Минцифры и представителей полка, пытавшихся донести, что "Азов" – не нацисты, а военные;

активность пользователей, устраивавших в инстаграме и фейсбуке флешмобы по разблокированию "Азова", которые держали на слуху тему обороны Мариуполя, а впоследствии и плена бойцов;

положительные (хотя здесь стоит отметить – правдивые) интервью, программы, исследования и материалы СМИ о полке, его командирах, бойцах, боевых операциях;

опровержение российских фейков об "Азове", которые делали и родные бойцов, и украинские медиа;

и самое главное – героизм самих азовцев, которые на войне доказывали, что они – защитники, а не террористы.

Кроме работы с Метой, Ассоциация семей защитников "Азовстали" и "Азова" активно работала в мире. Делегации, в которые входили и сами военные, и их родные, посещали Конгресс США, Стэнфордский университет, Кнессет в Израиле, дипведомства в Испании, Франции, Польше, встречались с мировыми политиками, лидерами мнений, Красным Крестом и т.д."Это, на мой взгляд,Можно сколько угодно раздувать весь этот пузырь о неонацизме, но есть конкретные факты и правда. И после всего, что было в Мариуполе, что пережили ребята, часть которых до сих пор находится в плену, мы должны вернуть миру правду", – говорит Юлия Федосюк.

Украинская делегация представителей "Азова" в США, Ватикане, Израиле / Фото предоставлены Юлией Федосюк

Смотрите также Документальный фильм "Азов: продолжающаяся история" появился на ютубе

Историческое решение, не имеющее аналогов

Разблокировка "Азова" – безусловно историческое решение, не имеющее аналогов. А еще – оно может дать толчок миру, в частности странам, насыщенным пропагандой Россию, перестать считать полк нацистами. Ведь к Мете, как и ко многим другим корпорациям-гигантам, прислушиваются.

Это очень классное решение. У нас не было примеров, когда снимали столь масштабный бан всего, который длился несколько лет. "Азовом" уже не будешь пугать людей, на Мете он больше не заблокирован. Это новая история, которая очень ярко освещается. И это еще раз означает, что российские нарративы уже никакие. А кто имел какие-то сомнения или колебался, пусть это будет таким финальным гвоздем, чтобы они точно верифицировали "Азов" в своей голове,

– подчеркивает Антон Мельник.

Однако борьба за правду об "Азове" и войне в Украине продолжается. Пока страна-агрессор только увеличивает обороты своей пропагандистской машины в мире, мы должны ее разбивать. И не только для украинского общества, но и для иностранцев. Слово – оружие, а соцсети – инструмент его донести.

"Распространение информации – это главное. То, что начала Минцифра и полк, нужно продолжать. Это ведь не статическая ситуация, она может измениться. И российская пропаганда никуда не делась. Должны продолжать, чтобы этот поезд только набирал скорость, и "Азов" больше нельзя было скомпрометировать теми пустяками, которыми это было сделано в 14-м году", – добавляет Юлия Федосюк.

Ну и важно, что до сих пор многие защитники "Азовстали" все еще находятся в российском плену. И мы надеемся, что разблокировка сообщений о полке позволит ускорить процесс их возвращения домой.

Так что новая история "Азова" в соцсетях только начинается…



Командир "Азова" Денис Прокопенко с бойцами полка / Фото azov.org