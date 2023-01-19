Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что договориться об этом удалось с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом, а также вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт. Вопросы обсуждали во время встречи в рамках форума в Давосе.

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Политику модерирования изменят

Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне по всему миру. Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по поводу сотрудничества. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов,

– отметил Федоров.

В то же время, он добавил, что самой острой темой до сих пор оставалась блокировка фотографий, а также видео, связанных с полком "Азов". Он выразил благодарность за то, что в Meta приняли "взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по поводу Украины".

По словам министра, миллионы людей по всему миру будут иметь возможность узнать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя. Кроме того, аргумент для обвинения героев Украины потеряет пропаганда Кремля.

Посты об "Азове" блокируются не один год