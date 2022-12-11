Состоялась церемония вручения премии "Украинской правды". Ассоциация семей защитников Азовстали получила награду за гражданскую позицию.
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Почему защитники боролись до последнего, когда уже все было понятно
Жена "Рэдиса" Екатерина Прокопенко зачитала его письмо. В нем он отметил, что битва за Мариуполь "стала для украинцев символом несокрушимости, а для россиян – раковой опухолью, где на протяжении 86 дней их командование отправляло на убой батальон за батальоном".
Прокопенко отметил, что благодаря верности и храбрости солдат мариупольского гарнизона, локомотивом которого стал его полк, удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге. В то же время Украина получала оружие и перегруппировывала войска.
В масштабах страны это позволило перегруппировать войска, получить новейшее вооружение, мобилизовать свежие кадры и провести ряд успешных контрнаступательных операций.
– говорится в сообщении.
"Рэдис" также признался, что боевым командирам, находящимся сейчас в Турции, тяжело от мысли о том, что они не на поле боя.
Для нас большое отчаяние, что мы не можем быть сейчас рядом с собратьями на передовой. Надеемся, для нас война не закончилась и мы будем полезны для нашего государства,
– процитировала Екатерина слова мужа.
5 боевых командиров "Азовстали" находятся в Турции
- 21 сентября во время обмена с российского плена освободили 5 боевых командиров: Дениса "Рэдиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.
- Условием их освобождения было то, что до окончания боевых действий они будут находиться в Турции под защитой Реджепа Эрдогана.
- Еще в сентябре начальник ГУР Кирилл Буданов сказал, что они проживают в жилом частном доме. Он подчеркнул, что это не место содержания, а именно место жительства.