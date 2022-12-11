Состоялась церемония вручения премии "Украинской правды". Ассоциация семей защитников Азовстали получила награду за гражданскую позицию.

К теме Сколько украинцев удерживают в Оленивке: омбудсмен назвал цифру

Почему защитники боролись до последнего, когда уже все было понятно

Жена "Рэдиса" Екатерина Прокопенко зачитала его письмо. В нем он отметил, что битва за Мариуполь "стала для украинцев символом несокрушимости, а для россиян – раковой опухолью, где на протяжении 86 дней их командование отправляло на убой батальон за батальоном".

Прокопенко отметил, что благодаря верности и храбрости солдат мариупольского гарнизона, локомотивом которого стал его полк, удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге. В то же время Украина получала оружие и перегруппировывала войска.

В масштабах страны это позволило перегруппировать войска, получить новейшее вооружение, мобилизовать свежие кадры и провести ряд успешных контрнаступательных операций.

– говорится в сообщении.

"Рэдис" также признался, что боевым командирам, находящимся сейчас в Турции, тяжело от мысли о том, что они не на поле боя.

Для нас большое отчаяние, что мы не можем быть сейчас рядом с собратьями на передовой. Надеемся, для нас война не закончилась и мы будем полезны для нашего государства,

– процитировала Екатерина слова мужа.

5 боевых командиров "Азовстали" находятся в Турции