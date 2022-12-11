Відбулась церемонія вручення премії "Української правди". Асоціація родин захисників Азовсталі отримала відзнаку за громадянську позицію.

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Дружина "Редіса" Катерина Прокопенко зачитала його листа. У ньому він відмітив, що битва за Маріуполь "стала для українців символом незламності, а для росіян – раковою пухлиною, де впродовж 86 днів їх командування відправляло на забій батальйон за батальйоном".

Прокопенко зауважив, що завдяки вірності та хоробрості солдат маріупольського гарнізону, локомотивом якого став його полк, вдалося відтягнути велике угруповання ворожих сил на півдні. Натомість Україна у цей час отримувала зброю та перегруповувала війська.

У масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння, мобілізувати свіжі кадри та провести ряд успішних контрнаступальних операцій,

– мовиться у повідомленні.

"Редіс" також зізнався, що бойовим командирам, які зараз перебувають у Туреччині, важко від думки про те, що вони не на полі бою.

Для нас — великий розпач, що ми не можемо бути зараз поруч із побратимами на передовій. Сподіваємося, для нас війна не закінчилася і ми будемо корисними для нашої держави,

– процитувала Катерина слова чоловіка.

5 бойових командирів "Азовсталі" перебувають у Туреччині