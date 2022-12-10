Среди этих пленных есть не только военные, но и гражданские. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Доступа к Оленевке дальше нет
Он рассказал, что украинскую делегацию и дальше туда не допускают. Омбудсмен отметил, что у украинских властей нет дополнительной информации о взрыве в Оленовке, во время которого погибли 50 украинских военнослужащих. Известно только, что озвучивали раньше.
Нас еще раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Оленевке только после того, как наши ВСУ уволят Оленевку,
– рассказал Лубинец.
Напомним, ранее Лубинец отмечал, что он готов лично приехать в Еленовку, чтобы оценить все факты и пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами. Однако оккупанты не пропускают.
Трагедия в Оленовке: что нужно знать
- Ночью 29 июля Россия совершила теракт в колонии оккупированной Оленевки. В одном из бараков, где были украинские военнопленные, произошел взрыв.
- Официальных списков погибших военных до сих пор нет, и Россия пытается скрыть свою причастность к теракту.
- В ООН заявляют, что не могут отправить миссию по расследованию в Оленевку, потому что не имеют необходимых гарантий безопасности . Хотя представители Красного Креста были в Еленовке, но до теракта.