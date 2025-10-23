Авиаэксперт спрогнозировал, когда наконец украинская баллистика полетит по России
- Эксперт по авиации Константин Криволап предполагает, что украинская баллистика может быть применена на территории России в конце этого года или в начале следующего, вероятно, в феврале – марте.
- Украина уже имела разработки для серийного производства баллистических ракет, но не хватало средств, хотя впоследствии началась ракетная программа, которой помешали первоочередные задачи.
Уже давно говорят о разработке украинской баллистики. Вероятно, ее работу по территории России можно будет увидеть либо в конце этого, либо в начале 2026 года.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, вероятнее всего, это будет февраль – март следующего года.
К теме Продолжается разработка массового производства баллистической ракеты, – Зеленский
Когда баллистика ударит по России?
Константин Криволап отметил, что в Украине уже была разработка на высоком уровне по готовности перехода к серийному производству баллистических ракет. Понемногу этим занимались, но не хватало средств. Впоследствии началась ракетная программа. На нее выделили деньги, однако были более первоочередные задачи.
Сейчас мне кажется, что с приходом туда Дениса Шмыгаля с его системной командой мы увидим украинскую баллистику или в конце этого года, осталось уже мало времени, или в начале следующего. Думаю, что, вероятнее всего, это будет февраль – март,
– предположил он.
Россияне пытались сделать все для того, чтобы уничтожить производство, людей, которые этим занимаются, способности Украины. Ведь вражеские системы С-300, С-400, даже С-500 не способны эффективно работать против баллистики.
Что стоит знать об украинской баллистике?
Владимир Зеленский еще в июне заявил, что продолжается разработка массового производства баллистической ракеты Украины. Однако президент не уточнил деталей, когда, как, в каком количестве.
Ранее Украина успешно разработала и запустила в производство баллистическую ракету "Сапсан". Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил, чем "Сапсан" значительно отличается от другого оружия ВСУ. По его словам, так можно поразить большое количество объектов на территории России. Ее ориентировочная дальность достигает до 500 километров. Она может нести 480 килограммов взрывчатки. Боевая часть может быть как фугасной, так и кассетной.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, когда украинская баллистика полетит по России. По его мнению, Украина уже не так далеко от регулярных атак баллистическими ракетами по территории страны-агрессора, и будут интересные сюрпризы.