Авіаексперт спрогнозував, коли нарешті українська балістика полетить по Росії

Уже давно говорять про розробку української балістики. Ймовірно, її роботу по території Росії можна буде побачити або наприкінці цього, або на початку 2026 року.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, найімовірніше, це буде лютий – березень наступного року.

Коли балістика вдарить по Росії?

Костянтин Криволап зазначив, що в України вже була розробка на високому рівні щодо готовності переходу до серійного виробництва балістичних ракет. Потрохи цим займалися, але не вистачало коштів. Згодом розпочалася ракетна програма. На неї виділили гроші, проте були більш першочергові завдання.

Зараз мені здається, що з приходом туди Дениса Шмигаля з його системною командою ми побачимо українську балістику або наприкінці цього року, залишилося вже мало часу, або на початку наступного. Думаю, що, найімовірніше, це буде лютий – березень,

– припустив він.

Росіяни намагалися зробити все для того, щоб знищити виробництво, людей, які цим займаються, спроможності України. Адже ворожі системи С-300, С-400, навіть С-500 не здатні ефективно працювати проти балістики.

Що варто знати про українську балістику?