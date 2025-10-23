Авіаексперт спрогнозував, коли нарешті українська балістика полетить по Росії
- Експерт з авіації Костянтин Криволап припускає, що українська балістика може бути застосована на території Росії наприкінці цього року або на початку наступного, ймовірно, в лютому – березні.
- Україна вже мала розробки для серійного виробництва балістичних ракет, але бракувало коштів, хоча згодом почалася ракетна програма, якій завадили першочергові завдання.
Уже давно говорять про розробку української балістики. Ймовірно, її роботу по території Росії можна буде побачити або наприкінці цього, або на початку 2026 року.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив експерт з авіації Костянтин Криволап. За його словами, найімовірніше, це буде лютий – березень наступного року.
До теми Триває розробка масового виробництва балістичної ракети, – Зеленський
Коли балістика вдарить по Росії?
Костянтин Криволап зазначив, що в України вже була розробка на високому рівні щодо готовності переходу до серійного виробництва балістичних ракет. Потрохи цим займалися, але не вистачало коштів. Згодом розпочалася ракетна програма. На неї виділили гроші, проте були більш першочергові завдання.
Зараз мені здається, що з приходом туди Дениса Шмигаля з його системною командою ми побачимо українську балістику або наприкінці цього року, залишилося вже мало часу, або на початку наступного. Думаю, що, найімовірніше, це буде лютий – березень,
– припустив він.
Росіяни намагалися зробити все для того, щоб знищити виробництво, людей, які цим займаються, спроможності України. Адже ворожі системи С-300, С-400, навіть С-500 не здатні ефективно працювати проти балістики.
Що варто знати про українську балістику?
Володимир Зеленський ще у червні заявив, що триває розробка масового виробництва балістичної ракети України. Однак президент не уточнив деталей, коли, як, в якій кількості.
Раніше Україна успішно розробила та запустила у виробництво балістичну ракету "Сапсан". Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив, чим "Сапсан" значно відрізняється від іншої зброї ЗСУ. За його словами, нею можна уразити велику кількість об'єктів на території Росії. Її орієнтовна дальність сягає до 500 кілометрів. Вона може нести 480 кілограмів вибухівки. Бойова частина може бути як фугасною, так і касетною.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, коли українська балістика полетить по Росії. На його думку, Україна вже не так далеко від регулярних атак балістичними ракетами по території країни-агресорки, і будуть цікаві сюрпризи.