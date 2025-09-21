18 сентября Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если те не вернут США базу Баграм. "Талибан" ответил отказом, заявив, что "сделка даже по одному сантиметру афганской земли невозможна".

Двадцать лет американские силы базировались в Афганистане. В 2021 году США вывели свои войска из страны, заключив мирное соглашение с "талибами". Соответственно американцам пришлось и покинуть авиабазу Баграм, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и "Радио Свобода"

Смотрите также Землетрясение в Афганистане: спасатели помогали мужчинам и детям, игнорируя женщин, – СМИ

Зачем Трампу понадобилась авиабаза в Афганистане?

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании 18 сентября Дональд Трамп заявил о намерениях вернуть авиабазу Баграм. Американский лидер заявил, что, мол, его администрация ведет переговоры с талибами по этому вопросу.

Президент США одновременно объяснил, почему ему нужен Баграм. Он сказал, что одна из причин – это месторасположение авиабазы. Она, по словам политика, расположена "всего в часе от того места, где Китай производит ядерное оружие".

Он также отметил, что Баграм – одна из крупнейших авиабаз в мире, с одной из самых мощных взлетно-посадочных полос, построенных из тяжелого бетона и стали. Длина взлетной полосы составляет 3600 метров, что позволяет принимать бомбардировщики и большие грузовые самолеты.

Ранее Трамп утверждал, что Китай якобы оккупировал эту авиабазу. "Талибан" опроверг заявление американца.

Обратите внимание! Именно Дональд Трамп договорился с талибами о выводе из Афганистана американских войск, а Джо Байден уже довел это дело до конца. В то же время республиканец продолжает обвинять предшественника в выходе из Афганистана. В частности, он критикует Байдена за хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, в результате чего американские оружие и военные объекты, в частности базы, оказались в руках "Талибана".

Что известно об авиабазе Баграм, и почему она важна для США?

Баграм – это старинный город и крупный аэропорт, расположен примерно в 40 километрах к северу от Кабула. Авиабаза была построена СССР в 1950-х годах. Во время 20-летнего пребывания войск США и НАТО в Афганистане эта авиабаза служила центральным пунктом командования.

Где расположен Баграм: смотрите на карте

Афганистан имеет границу с Китаем протяженностью 92 километра. Когда Трамп говорил о близости авиабазы Баграм к местам, где китайцы создают ядерное оружие, он вероятно имел в виду полигон Лобнор.

Этот полигон существует давно и расположен в 2000 километрах от границы в северо-западном регионе Синьцзян. Именно здесь 60 лет назад Китай испытал свою первую ядерную бомбу. Пока неизвестно, производят ли здесь ядерное оружие. Считается, что производство атомного вооружения сосредоточено в центре страны.

Где расположен Лобнор: смотрите на карте

Между тем в Пентагоне взволнованы из-за стремительного расширения ядерных сил Китая в последние годы. С 2024 года Пекин расширил свои ядерные запасы до 600 боеголовок, что составляет 20-процентный ежегодный рост.

Справка: После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году страна погрузилась в гражданскую войну. Конфликт происходил между талибами и Северным союзом. В 1996 году в Афганистане был установлен режим "Талибана". Талибы предоставили убежище Осаме бин Ладену и его боевикам. "Аль-Каида" имела в стране свои базы и тренировочные лагеря.

В 2001 году США начали военную операцию в Афганистане. Это произошло после террористических атак 11 сентября, ответственность за которые возложили на группировку "Аль-Каида". Американцы поставили себе цель сбросить режим "Талибана", что в результате и было сделано. Следующие годы США и союзники боролись с партизанскими силами талибов, которые возвращали влияние. В 2020 США заключили соглашение с "Талибаном" о выводе войск, а в 2021 американцы полностью вывели войска.