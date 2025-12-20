В чем особенность ракеты "Орешник", которую могли разместить в Беларуси

Белорусский диктатор Лукашенко на днях сообщил, что в его стране на боевом дежурстве находится российский "Орешник". Эта баллистическая ракета больше по размеру от других, имеет несколько боевых частей.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, объяснив, что "Орешник" – это баллистическая ракета, которая буквально выходит в космос и оттуда, набирая немалую скорость, падает на цель.

"Орешник" – искусственный товар

После падения "Орешника" боевые части ракеты расходятся, чтобы, как объяснил Кузан, увеличить площадь поражения. Он констатировал, что это мощное оружие, но к коллапсу оно не приведет. Вреда критического поражения, с его слов, эта ракета ни для одного объекта в Европе не несет, потому что в наличии мало ее единиц.

Это для нас понятно, а вот европейцев она может напугать. Это искусственный товар, экспериментальный образец. Наши спецслужбы уничтожили несколько таких в месте их испытания в Капустином Яру (тренировочный полигон),

– напомнил Кузан.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, сбить "Орешник" сложно, потому что это баллистическое оружие. Он объяснил, что сразу нельзя попасть на каждую его боевую часть.

Однако видим, что израильские установки ПВО, которые для себя закупила Германия, довольно эффективны. Есть убеждение, что они смогут поразить такую ракету еще до того, как она расцепит свои боеприпасы, отделит их,

– отметил Кузан.

Он подытожил, что сегодня есть средства противодействия российскому "Орешнику", но такие системы являются дорогими. Кузан считает, что Путин, говоря о таком виде оружия, нацелена влиять на общество, в частности Европу, психологически, пугая ее.

К сведению! "Орешник" – это баллистическая ракета с дальностью поражения – до 5500 километров. Это оружие может нести ядерный боезаряд. Вес боевой части равен 1500 килограммов. Она имеет 6 боевых моноблоков, каждый из которых разделяется.

