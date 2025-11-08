Путин в тупике: аналитик нацбезопасности США сказал, как Россия может использовать Беларусь
- Беларусь активно поддерживает российскую агрессию против Украины, предоставляя свою территорию для военных действий.
- Метеозонды из Беларуси нарушили воздушное пространство Литвы, задержав рейсы, что воспринимается как провокация против Запада.
Беларусь является полноценным участником российской агрессии против Украины. Александр Лукашенко продолжает демонстрировать поддержку Путину через атаки на Литву с использованием метеозондов.
Полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот объяснили 24 Каналу, что Путин использует Беларусь для отвлечения внимания и запугивания НАТО и Балтийских стран. Однако это только усиливает ответ Запада.
Насколько Беларусь вовлечена в войну против Украины?
Российские войска вторглись в Украину именно из Беларуси, а вертолетные атаки на Киевскую область осуществлялись с белорусских аэродромов. Оттуда же запускали баллистические ракеты и эвакуировали раненых российских солдат.
Лукашенко понимает: если Путин потерпит поражение, он тоже проиграет. Он считает Польшу угрозой и постоянно угрожает ядерным оружием. Это слова испуганного человека. Беларусь – не миротворческая, а оккупационная сила, и все западные страны это понимают,
– отметил Мир.
В 2014 году, когда Россия оккупировала Донецкую и Луганскую области и захватила Крым, Лукашенко продемонстрировал Путину свою лояльность.
"Путин, загнан в угол, отчаянно нуждается в отвлечении внимания и использует для этого Беларусь", – объяснил Марк Тот.
Являются ли действия Минска сознательной провокацией против Запада?
Таким маневром отвлечения стали более 60 метеозондов, запущенных из воздушного пространства Беларуси.
Они нарушили воздушное пространство Литвы и вызвали задержку 170 рейсов в литовских аэропортах. Минск утверждал, что это контрабанда сигарет, но Литва считает инцидент преднамеренным.
Также в сентябре, несмотря на серьезные военные неудачи в Украине, Россия провела в Беларуси учения "Запад-2025", которые проходят каждые четыре года.
Это демонстрация намерения противостоять НАТО – прямое послание Западу. Но это не работает. Каждая попытка выйти из тупика только вызывает более сильный ответ со стороны НАТО, Польши и Балтийских государств,
– подчеркнул Тот.
Литва на месяц закрыла воздушное пространство для рейсов из Беларуси и угрожает помешать железнодорожному сообщению, что нанесет удар по белорусской экономике.
Что еще известно об участии Беларуси в войне против Украины?
- Лукашенко отдал приказ привести белорусскую армию в состояние боевой готовности. В то же время он пытается вести игру на трех фронтах – с Китаем, США и Россией, заявляя о своем влиянии на Путина и предотвращения применения ядерного оружия.
- Зеленский заявил, что Лукашенко пытается отвлечь внимание украинцев своими "добрыми" словами. Президент напомнил о ракетах, запущенных из Беларуси, и подчеркнул, что Лукашенко будет нести ответственность за союз с Россией.
- Лукашенко объявил о размещении в Беларуси российского ракетного комплекса "Орешник" и угрожает Европе ракетными ударами. Беларусь заменила старое ядерное вооружение на новое от России.