В Белой Церкви мужчина насиловал женщину 2 суток: он порезал ей горло и ударил ножом в живот
Источник:Андрей Небытов
В Киевской области мужчина заманил 40-летнюю женщину к себе на работу, запугал убийством и изнасиловал. Полицейские уже задержали злоумышленника.
Обидчик насиловал женщину двое суток, порезал горло и ударил ножом в живот. Пострадавшая чудом вырвалась и выжила.
Важно Раньше насиловал и нападал на женщин: что известно об убийце 9-летней девочки на Прикарпатье
В Киевской области задержали насильника
Правоохранители рассказали, что в Белой Церкви мужчина заманил 40-летнюю женщину к себе на работу, запугал убийством и совершил сексуальное насилие. Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ее ножом в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу.
Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток.
Травмированную женщину заметил на улице велопатруль. Благодаря налаженной коммуникации патрульные задержали фигуранта и вызвали на место следователей,
– отметили правоохранители.
Что грозит обидчику
В настоящее время злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания. Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения. Теперь обидчику грозит до 10 лет лишения свободы.
Полиция задержала насильника: смотрите видео
Изнасилование в Украине: последние новости
- В поселке Куты Ивано-Франковской области произошла жуткая трагедия. 34-летний мужчина убил 9-летнюю девочку. Как оказалось, злоумышленник изнасиловал и задушил ребенка.
- В прокуратуре Днепропетровской области сообщили ужасающие детали изнасилования 12-летней девочки. Обидчиком оказался житель Синельниковского района. Более того, насильник раньше уже был в тюрьме.
- Недавно в Хмельницкой области задержали пенсионера, который совершил сексуальное насилие в отношении 9-летней девочки. Теперь ему грозит серьезное лишение свободы.
- Также ранее в Броварах мужчина изнасиловал 4-летняя девочку. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу, чтобы точно установить его состояние.