В Белой Церкви мужчина насиловал женщину 2 суток: он порезал ей горло и ударил ножом в живот

В Киевской области мужчина заманил 40-летнюю женщину к себе на работу, запугал убийством и изнасиловал. Полицейские уже задержали злоумышленника.

Обидчик насиловал женщину двое суток, порезал горло и ударил ножом в живот. Пострадавшая чудом вырвалась и выжила.

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В Киевской области задержали насильника

Правоохранители рассказали, что в Белой Церкви мужчина заманил 40-летнюю женщину к себе на работу, запугал убийством и совершил сексуальное насилие. Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ее ножом в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу.

Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток.

Травмированную женщину заметил на улице велопатруль. Благодаря налаженной коммуникации патрульные задержали фигуранта и вызвали на место следователей,

– отметили правоохранители.

Что грозит обидчику

В настоящее время злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания. Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения. Теперь обидчику грозит до 10 лет лишения свободы.

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