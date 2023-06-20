У Білій Церкві чоловік ґвалтував жінку 2 доби: він порізав їй горло й вдарив ножем у живіт
Джерело:Андрій Нєбитов
На Київщині чоловік заманив 40-річну жінку до себе на роботу, залякав вбивством та зґвалтував. Поліцейські вже затримали зловмисника.
Кривдник ґвалтував жінку дві доби, порізав горло та вдарив ножем у живіт. Постраждала дивом вирвалась та вижила.
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На Київщині затримали ґвалтівника
Правоохоронці розповіли, що у Білій Церкві чоловік заманив 40-річну жінку до себе на роботу, залякав вбивством та скоїв сексуальне насильство. Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив її ножем у живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу.
Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань.
Травмовану жінку помітив на вулиці велопатруль. Завдяки налагодженій комунікації, патрульні затримали фігуранта та викликали на місце слідчих,
– зазначили правоохоронці.
Що загрожує кривднику
Наразі зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що в минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження. Тепер кривднику загрожує до 10 років позбавлення волі.
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