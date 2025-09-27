"Редкий экземпляр": в плен попал белорус, который провоевал всего 3 дня
- Белорус, который провоевал всего 3 дня, сдался в плен Национальной гвардии Украины.
- Он жил в России, где его заставили выбрать между тюрьмой и войной.
ВСУ продолжает пополнять обменный фонд. Им удалось взять в плен "редкий экземпляр".
Речь идет о белорусе, который успел провоевать всего 3 дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
Что сказал пленный белорус?
В Нацгвардии рассказали, что пленный гражданин Беларуси несколько лет жил в России.
Там его недавно поставили перед выбором: выбрать перечень статей, по которым сядет в тюрьму, или идти на войну.
Мужчина решил выбрать второе и подписал контракт. На фронт в Украине он попал в начале сентября.
"Когда впервые увидел разрушенные дома, пустые села, поля выжженные, леса. Понятно, что здесь они (россияне – 24 Канал) что-то делают не то. То есть русский мир здесь не нужен", – сказал белорус.
Оружие он бросил на второй день. Хотя и боялся сдаваться в плен, но таки принял это решение.
Провоевал ... только три дня. Прошел лесополосами мимо сотни тел российских штурмовиков и в конце концов добровольно сдался гвардейцам бригады Нацгвардии "Спартан",
– рассказали в НГУ.
Им он также рассказал, что в его подразделении были египтяне и колумбийцы.
Н️ацгвардейцам белорус сказал, что готов перейти на сторону Украины. В то же время он не захотел, чтобы его лицо показывали, потому что волнуется за родных в Беларуси.
История пленного белоруса: смотрите видео
