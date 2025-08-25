Источники 24 Канала в ГУР рассказали, что на российском телевидении показали видео о настоящих потерях оккупантов в войне против Украины. Это произошло вечером 24 августа – на День Независимости Украины.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

"Донецк без воды, а в его воздухе запах дерьма": что показали россиянам на День Независимости Украины

Местные киберпартизаны взломали российского провайдера "№3" и вывели на телеэкраны "несанкционированное" видео. В нем рассказали о реальных результатах войны России против Украины. Знаменательно, что это было показано сразу на 116 телеканалах.

Чтобы трансляцию было сложнее прервать, киберактивисты заблокировали доступ администраторов провайдера к серверам.

В результате по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов подряд созерцали взрывы российских НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на собственных телеэкранах. А для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция ролика дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях,

– рассказали источники 24 Канала в ГУР.

А посмотреть было на что. Россиянам показали реальные результаты "сво". Это, к примеру, миллион погибших россиян, потерянное Черное море, разрушенный Донбасс.

"Донецк без воды, а в его воздухе запах дерьма", – говорится в видео.

И это действительно так. Из-за войны на Донбассе настоящий водный кризис. Чтобы понять, что творится в Донецкой области, достаточно открыть местные паблики. Там жители жалуются, что туалеты нечем смыть, поэтому вынуждены "ходить в пакетик". И это сделала не Украина, а Россия – та, которую некоторые звали прийти на Донбасс. Теперь же вместо "Путин, введи войска!" приспешники оккупантов говорят "Путин, дай воду!" Наглядное подтверждение того, как "плохо" жилось при Украине. Добавим, что до 2014 года Донецк был известен как город миллиона роз. Переселенцы до сих пор вспоминают этот запах.

