В результате стрельбы в Берлине пострадали 4 человека: полиция проводит спецоперацию

В Берлине средь бела дня неизвестные открыли стрельбу и ранили 4 человек. Для того, чтобы поймать преступников, правоохранители проводят шикоромасштабную спецоперацию.

По предварительной информации, от пуль нападавших пострадали трое мужчин и одна женщина. Чрезвычайный инцидент в немецкой столице произошел в пятницу, 30 июля.

Читайте также В центре Николаева подростки устроили массовую драку со стрельбой: фото, видео

Стрельба в Берлине

Днем на парковке строительного магазина в Берлини-Весил неизвестные открыли стрельбу и ранили 4 человек.

Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь и гопитализировали.

Правоохранители оградили место происшествия и проводят масштабную спецоперацию, чтобы поймать злоумышленников.

Стрельбы в мире: что известно

В городе Остин, что в американском штате Техас произошла стрельба, в которой погибли 3 человека.

В Индианаполисе в США произошла стрельба. Неизвестный убил 8 человек и еще 4 – получили ранения.

В Техасе мужчина зашел на мебельную фабрику с огнестрельным оружием и подстрелил 6 гражданских.

Пока нет сведений о причинах стрельбы. Полиция пытается выяснить все обстоятельства инцидента.

К теме В США в 5 минутах от Белого дома произошла стрельба: есть раненые