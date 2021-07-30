В результате стрельбы в Берлине пострадали 4 человека: полиция проводит спецоперацию

30 июля 2021 , 20:57
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Источник:

Berliner Zeitung

В Берлине средь бела дня неизвестные открыли стрельбу и ранили 4 человек. Для того, чтобы поймать преступников, правоохранители проводят шикоромасштабную спецоперацию.

По предварительной информации, от пуль нападавших пострадали трое мужчин и одна женщина. Чрезвычайный инцидент в немецкой столице произошел в пятницу, 30 июля.

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Стрельба в Берлине

Днем на парковке строительного магазина в Берлини-Весил неизвестные открыли стрельбу и ранили 4 человек.

  • Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь и гопитализировали.

Правоохранители оградили место происшествия и проводят масштабную спецоперацию, чтобы поймать злоумышленников.

Обратите внимание! Пока нет сведений о причинах стрельбы. Полиция пытается выяснить все обстоятельства инцидента.

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Автор: Олег Васьків