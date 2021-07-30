В результате стрельбы в Берлине пострадали 4 человека: полиция проводит спецоперацию
30 июля 2021 , 20:57Читати новину українською
Источник:Berliner Zeitung
В Берлине средь бела дня неизвестные открыли стрельбу и ранили 4 человек. Для того, чтобы поймать преступников, правоохранители проводят шикоромасштабную спецоперацию.
По предварительной информации, от пуль нападавших пострадали трое мужчин и одна женщина. Чрезвычайный инцидент в немецкой столице произошел в пятницу, 30 июля.
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Стрельба в Берлине
Днем на парковке строительного магазина в Берлини-Весил неизвестные открыли стрельбу и ранили 4 человек.
- Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь и гопитализировали.
Правоохранители оградили место происшествия и проводят масштабную спецоперацию, чтобы поймать злоумышленников.Обратите внимание! Пока нет сведений о причинах стрельбы. Полиция пытается выяснить все обстоятельства инцидента.
Стрельбы в мире: что известно
- В городе Остин, что в американском штате Техас произошла стрельба, в которой погибли 3 человека.
- В Индианаполисе в США произошла стрельба. Неизвестный убил 8 человек и еще 4 – получили ранения.
- В Техасе мужчина зашел на мебельную фабрику с огнестрельным оружием и подстрелил 6 гражданских.
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