Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море
- СБУ использовала дальнобойные дроны для повторной атаки на нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина в Каспийском море, принадлежащих "Лукойл-Нижневолжскнефть".
- Атака дронов повредила критическое оборудование, что привело к остановке работы обеих платформ, уменьшая поступления в бюджет рф от нефтегазового сектора.
Дроны СБУ снова атаковали нефтедобывающие платформы России в Каспийском море. Две платформы прекратили работу.
Повторной атаке подверглась платформа имени Филановского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Что известно о повторной атаке на нефтяные вышки России в Каспии?
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз атаковали нефтедобывающую платформу имени Филановского. Кроме того, была поражена еще одна платформа – имени Корчагина. Обе принадлежат "Лукойл-Нижневолжскнефть".
Предварительно известно, что дроны повредили критическое оборудование на обеих платформах, поэтому те прекратили работу.
Справка: Месторождение имени Филановского – одно из крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря. Его запасы составляют 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Энергоресурсы экспортировали через Каспийский трубопроводный консорциум.
СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, работающих на войну,
– сообщил информированный источник в СБУ.
Какой была предыдущая атака на платформу имени Филановского?
Центр спецопераций "Альфа" СБУ атаковал дронами платформу имени Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это было первое подобное поражение.
Было зафиксировано не менее четырех попаданий по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.