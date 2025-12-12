Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі

Дрони СБУ знову атакували нафтовидобувні платформи Росії у Каспійському морі. Дві платформи припинили роботу.

Повторної атаки зазнала платформа імені Філановського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в СБУ.

Дивіться також Палає один з найбільших НПЗ у Росії: Генштаб відзвітував про нові ураження

Що відомо про повторну атаку на нафтові вишки Росії у Каспії?

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге атакували нафтовидобувну платформу імені Філановського. Крім того, було уражено ще одну платформу – імені Корчагіна. Обидві належать "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Попередньо відомо, що дрони пошкодили критичне обладнання на обох платформах, тому ті припинили роботу.

Довідка: Родовище імені Філановського – одне з найбільших розвіданих у Росії та у російській частині Каспійського моря. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Енергоресурси експортували через Каспійський трубопровідний консорціум.

СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету РФ від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал РФ, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Якою була попередня атака на платформу імені Філановського?