Без света и лекарств: афганские женщины рожают при талибах в жестоких условиях

В Афганистане после прихода талибов люди живут в страхе и подвергаются насилию. Больше всего страдают женщины. Несмотря на постоянные издевательства и унижения, они даже рожают в ужасных условиях – без лекарств и в темноте.

"На этот раз не так, как раньше"

Рабия родила уже третьего ребенка в небольшой больнице в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Однако женщина отметила, что эти роды были ужасными.

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"Это мой третий ребенок, но на этот раз все не так, как раньше. Это было ужасно", – отметила Рабия.

Для безопасности женщин, все имена в журналистском материале были изменены.

Родильное отделение, где должна была рожать женщина, разобрали за несколько недель. Из-за этого условия, в которых появился на свет ребенок, были невыносимыми. У Рабии не было ни обезболивающих, ни лекарств, ни еды.

Акушерка светила телефоном

Жара в больнице была невыносимой – выше 43 градусов. Также не было света из-за того, что закончилось топливо для генераторов. И врачи, и роженица были мокрыми, словно только что вышли из душа.

Акушерка Абида принимала роды в темноте, при свете мобильного телефона. Такова реальность с тех пор, как к власти пришли талибы.

Это один из худших моментов в моей практике. Все очень болезненно,

– отметила акушерка.

Новорожденный ребенок Рабии, к счастью, выжил. Однако так случается не всегда.

"По всему Афганистану разрушаются пункты первичной медико-санитарной помощи. Показатели материнской и детской смертности, к сожалению, растут", – отметил Вахид Маджрух, отвечающей за систему здравоохранения.

К слову, он единственный министр, который остался на посту после падения Кабула.

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Финансирование медицинской системы приостановили

Маджрух хочет бороться за здоровье афганцев, но это оказалось не просто. После прихода талибов иностранную помощь стране просто заморозили. США и ВОЗ не могут доставить медицинские средства, ведь в кабульском аэропорту продолжается хаос.

В родильном отделении, где рожала Рабия, из-за недостатка денег придется отказаться от машины скорой помощи.

"Всего несколько дней назад одной роженице из-за очень сильных болей понадобилась скорая. Нам пришлось сказать, чтобы она нашла такси, но свободных машин не было", – рассказала акушерка.

Когда женщина нашла авто, было слишком поздно.

Она родила в такси и потеряла сознание на несколько часов из-за сильной боли и жары,

– подчеркнула Абіда.

И ребенок, и роженица были в критическом состоянии, а помочь им было нечем. К счастью, пациентам удалось выжить.

Обслуживать рожениц будут только женщины

По информации UNFPA, за последние несколько недель в Афганистане каждые 2 часа умирала женщина из-за осложнений при родах. Есть вероятность, что частые детские браки приведут к увеличению уровня смертности.

Талибы избили врача-мужчину за то, что он лечил женщину. Теперь в Афганистане боевики ввели новое правило – обслуживать женщин могут только женщины-медики.

Одна из женщин рассказала, что ее соседка находится на 35 неделе беременности. Она взволнована, ведь ей нужно назначить дату кесарева сечения, а врач не отвечает на звонок.

"Она так напряжена и обеспокоена, что не чувствует шевеления ребенка" – добавила она.

Женщины в Афганистане: коротко