Такую информацию 24 сентября рассказали в украинском МИДе. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

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Из Афганистана хотят уехать ориентировочно 100 украинцев

По информации МИД Украины, в настоящее время (речь о 24 сентября – 24 канал) ориентировочно 100 украинцев хотят уехать из Афганистана.

Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну – граждане получат инструкции о дальнейших действиях,

– заверил Николенко.

23 сентября вечером в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана людьми. Там были украинские граждане, а также студенты, которых просил вывезти Ватикан. В общем – 96 человек.

Коротко об эвакуации украинцев из Афганистана