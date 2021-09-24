Такую информацию 24 сентября рассказали в украинском МИДе. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
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Из Афганистана хотят уехать ориентировочно 100 украинцев
По информации МИД Украины, в настоящее время (речь о 24 сентября – 24 канал) ориентировочно 100 украинцев хотят уехать из Афганистана.
Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну – граждане получат инструкции о дальнейших действиях,
– заверил Николенко.
23 сентября вечером в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана людьми. Там были украинские граждане, а также студенты, которых просил вывезти Ватикан. В общем – 96 человек.
Коротко об эвакуации украинцев из Афганистана
- С момента захвата талибами власти в Афганистане Украина вывезла ориентировочно 600 человек.
- Их удалось эвакуировать 6 рейсами. Первый был 16 августа. Кстати, Украина эвакуирует не только своих граждане, но и иностранцев. Среди них были журналисты и представители международных организаций. Также эвакуировали известную режиссера Сахри Карими.
- 65 эвакуированных афганцев попросили убежища.