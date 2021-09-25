Без світла та ліків: афганські жінки народжують при талібах у жорстоких умовах

В Афганістані після приходу талібів люди живуть у страху та зазнають насильства. Найбільше страждають жінки. Попри постійні знущання та приниження, вони навіть народжують у жахливих умовах – без ліків та у темряві.

"Цього разу не так, як раніше"

Рабія народила вже третю дитину у невеликій лікарні у провінції Нангархар, що на сході Афганістану. Однак жінка зазначила, що ці пологи були жахливими.

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"Це моя третя дитина, але цього разу все не так, як раніше. Це було жахливо", – зазначила Рабія.

Для безпеки жінок, усі імена у журналістському матеріалі були змінені.

Пологове відділення, де мала народжувати жінка, розібрали за кілька тижні. Через це умови, у яких з'явилась на світ дитина, були нестерпними. Рабія не мала ні знеболювальних, ні ліків, ні їжі.

Акушерка світила телефоном

Спека у лікарні була нестерпною – вище 43 градусів. Також не було світла через те, що закінчилось пальне для генераторів. І лікарі, і породілля були мокрими, немов щойно вийшли з душу.

акушерка Абіда приймала пологи у темряві, при світлі мобільного телефону. Такою є реальність відтоді, як до влади прийшли таліби.

Це один з найгірших моментів у моїй практиці. Все дуже болісно,

– зауважила акушерка.

Новонароджена дитина Рабії, на щастя, вижила. Однак так трапляється не завжди.

"По всьому Афганістану руйнуються пункти первинної медико-санітарної допомоги. Показники материнської і дитячої смертності, на жаль, ростуть", – зауважив Вахід Маджрух, що відповідає за систему охорони здоров'я.

До слова, він єдиний міністр, який залишився на посаді після падіння Кабула.

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Фінансування медичної системи призупинили

Маджрух хоче боротися за здоров'я афганців, але це виявилось не просто. Після приходу талібів іноземну допомогу країні просто заморозили. США і ВООЗ не можуть доставити медичні засоби, адже в кабульському аеропорту триває хаос.

У пологовому відділенні, де народжувала Рабія, через нестачу грошей доведеться відмовитись від машини швидкої допомоги.

"Лише кілька днів тому одній породіллі через дуже сильні болі знадобилась швидка. Нам довелося сказати, щоб вона знайшла таксі, але вільних машин не було", – розповіла акушерка.

Коли жінка знайшла авто, було надто пізно.

Вона народила в таксі й втратила свідомість на кілька годин через сильний біль і спеку,

– наголосила Абіда.

І дитина, і породілля були у критичному стані, а допомогти їм не було чим. На щастя, пацієнтам вдалося вижити.

Обслуговуватимуть породіль лише жінки

За інформацією UNFPA, за останні кілька тижнів в Афганістані кожні 2 години помирала жінка через ускладнення при пологах. Є ймовірність, що часті дитячі шлюби призведуть до збільшення рівня смертності.

Таліби побили лікаря-чоловіка за те, що він лікував жінку. Тепер в Афганістані бойовики запровадили нову правило – обслуговувати жінок можуть лише жінки-медики.

Одна з жінок розповіла, що її сусідка перебуває на 35 тижні вагітності. Вона схвильована, адже їй потрібно призначити дату кесаревого розтину, а лікар не відповідає на дзвінок.

"Вона так напружена і стурбована, що не відчуває ворушіння дитини" – додала вона.

Жінки в Афганістані: коротко