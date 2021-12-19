Били по лицу и таскали за волосы: в супермаркете в Луцке лицеисты избили кассирам

В одном из супермаркетов Луцка трое молодых парней избили двух кассиров. Среди нападавших были двое несовершеннолетних. Суд назначил условное наказание.

Преступление случилось еще 15 мая. Кроме двух кассиров ученики местных лицеев также избили еще одного человека, личность которого не установили.

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Били в живот, таскали за волосы

Злоумышленники били потерпевших в лицо, живот и таскали за волосы. В то же время, согласно информации из приговора суда, телесные повреждения получил только один из кассиров.

Обвиняемые уже имели судимость. Каждый из них перед судом признал свою вину. Но потерпевший от претензий в заявлении отказался.

Учтя все обстоятельства дела, суд назначил двум преступникам условное наказание на два года, еще один получил год условного наказания.

Конфликты в супермаркетах

30 ноября в столичном супермаркете произошел конфликт между охранником и девушкой. В процессе ссоры сотрудник магазина и покупательница даже применили силу друг друга. Поводом для выяснения отношений стало подозрение клиентки в краже.

В октябре в черниговском супермаркете подростки жестоко избили правоохранителей. В "АТБ" отреагировали на эту ситуацию.

В сентябре в супермаркете Киева произошел конфликт между девочкой и взрослым мужчиной. Покупательница попросила кассира продать ей маску без очереди, но мужчине это не понравилось.

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