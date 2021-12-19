Били по обличчю та тягали за волосся: у супермаркеті в Луцьку ліцеїсти відлупцювали касира

19 грудня 2021 , 13:33
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Джерело:

Луцький міськрайонний суд Волинської області

В одному з супермаркетів Луцька троє молодих хлопців побили двох касирів. Серед нападників були двоє неповнолітніх. Суд призначив умовне покарання.

Злочин трапився ще 15 травня. Окрім двох касирів учні місцевих ліцеїв також побили ще одну людину, особу якої не встановили. 

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Били в живіт, тягали за волосся

Зловмисники били потерпілих в обличчя, живіт і тягали за волосся. Водночас, згідно із інформації з вироку суду, тілесні ушкодження отримав тільки один із касирів. 

Звинувачені вже мали судимість. Кожен із них перед судом визнав свою вину. Та потерпілий від претензій у заяві відмовився. 

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання на два роки, ще один отримав рік умовного покарання. 

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Автор: Оксана Княжик