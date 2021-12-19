Били по обличчю та тягали за волосся: у супермаркеті в Луцьку ліцеїсти відлупцювали касира

В одному з супермаркетів Луцька троє молодих хлопців побили двох касирів. Серед нападників були двоє неповнолітніх. Суд призначив умовне покарання.

Злочин трапився ще 15 травня. Окрім двох касирів учні місцевих ліцеїв також побили ще одну людину, особу якої не встановили.

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Били в живіт, тягали за волосся

Зловмисники били потерпілих в обличчя, живіт і тягали за волосся. Водночас, згідно із інформації з вироку суду, тілесні ушкодження отримав тільки один із касирів.

Звинувачені вже мали судимість. Кожен із них перед судом визнав свою вину. Та потерпілий від претензій у заяві відмовився.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання на два роки, ще один отримав рік умовного покарання.

Конфлікти у супермаркетах

30 листопада у столичному супермаркеті трапився конфлікт між охоронцем та дівчиною. У процесі сварки співробітник магазину та покупчиня навіть застосували силу один одного. Приводом для з'ясування стосунків стала підозра клієнтки у крадіжці.

У жовтні в чернігівському супермаркеті підлітки жорстоко побили правоохоронців. В "АТБ" відреагували на цю ситуацію.

У вересні в супермаркеті Києва стався конфлікт між дівчинкою та дорослим чоловіком. Відвідувачка супермаркету попросила касирку продати їй маску без черги, але чоловіку це не сподобалося.

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