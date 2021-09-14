Очевидці, зняли на відео, як кремезний чолов'яга агресивно розмахує руками та погрожує розбити дівчинці голову. При цьому він також агресивно поводився щодо людей, які зробили йому зауваження.

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Касирка та охоронці супермаркету у ситуацію ніяк не втручалися.

Обіцяв помножити на нуль

Інцидент стався ввечері 13 вересня у супермаркеті "Фора" на Миропільській вулиці.

Дівчина-підліток підбігла до каси з проханням продати їй маску, коли чоловік розраховувався за продукти.

Судячи з того, що клієнт перебував у закладі з маскою під носом, його обурило зовсім не те, що дівчина порушила карантинні обмеження та увійшла до приміщення без засобів захисту.

Відвідувач накинувся на дівчину та обіцяв схопити її за обличчя та розбити голову. При цьому він зазначив, що ані поліція, ані інші не встигнуть її врятувати.

На зауваження очевидців про те, що він погрожує дитині, агресивний чоловік пообіцяв "помножити дітей на нуль".

Дивіться відео, як чоловік накинувся на дівчину у Києві: