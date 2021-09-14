Очевидцы сняли на видео, как коренастый мужчина агрессивно размахивает руками и угрожает разбить девочке голову. При этом он так же агрессивно вел себя в отношении людей, которые сделали ему замечание.

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Кассир и охранники супермаркета в ситуацию никак не вмешивались.

Обещал умножить на ноль

Инцидент произошел вечером 13 сентября в супермаркете "Фора" на Миропольской улице.

Девушка-подросток подбежала к кассе с просьбой продать ей маску, когда мужчина рассчитывался за продукты.

Судя по тому, что клиент находился в заведении с маской под носом, его возмутило вовсе не то, что девушка нарушила карантинные ограничения и вошла в помещение без средств защиты.

Посетитель набросился на девушку и обещал схватить ее за лицо и разбить голову. При этом он отметил, что ни полиция, ни другие не успеют ее спасти.

На замечания очевидцев о том, что он угрожает ребенку, агрессивный мужчина пообещал "умножить детей на ноль".

Смотрите видео, как мужчина набросился на девушку в Киеве: