Євген пояснив, що вивіз 3-річного Дмитрика тому, що хлопчик мав застуду, яка могла дати ускладнення. Він запевнив, що записав дитину до лікаря, але не зміг вмовити колишню дружину Юлію поїхати разом.

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Чоловік розповів, чому забрав сина від матері

Батько розповів, що хлопчику потрібне обстеження та лікування через затримку розвитку. Євген запевнив, що він за фахом педіатр, тож розуміє, – сильна застуда у Дмитрика загрожує ускладненнями.

Він погодився пояснити стосунки з колишньою дружиною тільки для того, "щоб захищати себе" та пояснити, що відбувається, а не влаштовувати шоу. Додав, що з дружиною в них "складна сімейна ситуація, але це виключно наш внутрішній сімейний конфлікт".

Чесно, не уявляю, що вона зараз говорить конкретно вам, тому що її позиція змінюється ледь не щогодини. Озвучу всі позиції разом на випередження: я не гей, не педофіл, не аб'юзер, не насильник, не мародер, не хуліган, не психопат, не Волан-де-Морт, тощо, не знаю, яким є актуальне звинувачення на поточний момент,

– розповів Євген.

Він пояснив, що протягом року, що вони з дружиною жили окремо, він брав (наскільки дозволяв конфлікт, що наростав) участь у житті сина Діми і доньки Даші (це донька Юлії від попередніх стосунків, яку удочерив Євген – 24 канал).



Євген удочерив доньку Юлії від першого шлюбу

Син потребує обстеження та лікування

Євген розповів, що Дмитрику не проводили обстеження і лікування щодо затримки розвитку, хоча це необхідно.

Приїхавши вчора (12 вересня – 24 канал) на побачення до сина, побачив, що він дуже хворий (застуда у маленьких дітей може протікати з ускладненнями). Що цікаво – Юлія цього не заперечує, але намагається використовувати проти мене,

– запевнив Євген.

Додав, що батьки-лікарі можуть впоратися з більшою частиною ГРВІ, але тут під питанням була госпіталізація. Чоловік записав дитину до лікаря, та "не зміг умовити Юлю з'їздити разом".

"Далі діяв по ситуації, думаючи тільки про його здоров'я. Дитина завжди в цей час була зі мною поруч, і ми змогли вчора потрапити до компетентного фахівця", – розповів чоловік.

Він пояснив, що повів дитину на обстеження педіатра. Той підтвердив серйозність побоювань батька та "неефективність вжитих мамою заходів – і щодо екстреного питання щодо ГРВІ, і щодо затримки розвитку".

Зараз я його лікую за вчорашніми рекомендаціями, і вже є позитивний ефект. У разі можливого погіршення стану – будемо госпіталізуватися, як нам вчора сказали,

– запевнив Євген.

Додав, що "Діма нагодований, чистий, спокійний, відпочиває і грає".

Мені потрібно лікувати сина і я реально побоююся за своє життя, – Євген

Чоловік пояснив, що вивозив сина, залучивши нібито інших людей. Запевнив, що йому "багато тижнів" погрожував батько Юлії. Саме тому чоловік "організував свою охорону".

Євген каже, що не розкриває свого місця перебування адже: "Ризикуючи власною безпекою, продовжував здійснювати візити. Ну, а наразі мені потрібно лікувати сина і я реально побоююся за своє життя".

Згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові дозволено відвідувати сина лише у присутності матері. Євген каже, що хоче оскаржити це рішення. Він запевнив, що просив раду дозволити йому обстежити дитину, проте там чув відмовки.

До речі, 24 вересня має відбутися суд, що має визначити місце проживання малюка.

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