Там повідомили, що працівники діяли відповідно до інструкцій. Тому в їхніх діях немає жодних порушень.
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Реакція "АТБ" на побиття поліцейських
Як повідомили у пресслужбі, працівники одразу викликали патрульну поліцію та діяли в межах своїх повноважень.
Щодо них не може бути жодних розглядів, оскільки вони виконали всі свої службові вимоги,
– мовиться у заяві "АТБ".
Там відзначили, що цього разу поліція приїхала тоді, коли всіх учасників конфлікту вже в магазині не було.
Після того, як в мережі з'явилось відео, користувачі обурились тим, що охоронці супермаркету та покупці жодним чином не відреагували на інцидент.
Водночас у корпорації "АТБ" запевнили, що вбивство відбувалось не у приміщенні, а на вулиці – неподалік супермаркету. Коментарів від чернігівської обласної прокуратури наразі щодо цього немає.
Побиття поліцейських в супермаркеті: головне
- Серед ночі 2 жовтня в чернігівському супермаркеті підлітки напали на двох поліцейських.
- Одного з них – Артура Єрохіна – побили до смерті. В нього залишилось двоє дітей.
- Суд Чернігова 4 жовтня арештував неповнолітнього підозрюваного у вбивстві правоохоронця.
- Відзначимо, що під час розслідування затримали 6 молодиків, 4 з них – здійснювали тілесні пошкодження.