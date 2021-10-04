Там повідомили, що працівники діяли відповідно до інструкцій. Тому в їхніх діях немає жодних порушень.

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Реакція "АТБ" на побиття поліцейських

Як повідомили у пресслужбі, працівники одразу викликали патрульну поліцію та діяли в межах своїх повноважень.

Щодо них не може бути жодних розглядів, оскільки вони виконали всі свої службові вимоги,

– мовиться у заяві "АТБ".

Там відзначили, що цього разу поліція приїхала тоді, коли всіх учасників конфлікту вже в магазині не було.

Нагадаємо! Словесний конфлікт між молодиками та правоохоронцями відбувся в супермаркеті. Поліцейські зробили зауваження підліткам, які шумно поводились. Після того, як чоловіки вийшли з магазину, компанія напала на них та почала бити.

Після того, як в мережі з'явилось відео, користувачі обурились тим, що охоронці супермаркету та покупці жодним чином не відреагували на інцидент.

Водночас у корпорації "АТБ" запевнили, що вбивство відбувалось не у приміщенні, а на вулиці – неподалік супермаркету. Коментарів від чернігівської обласної прокуратури наразі щодо цього немає.

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