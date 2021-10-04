Там сообщили, что работники действовали в соответствии с инструкциями. Поэтому в их действиях нет никаких нарушений.
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Реакция "АТБ" на избиение полицейских
Как сообщили в пресс-службе, работники сразу вызвали патрульную полицию и действовали в пределах своих полномочий.
В отношении них не может быть никаких разбирательств, поскольку они выполнили все свои служебные требования,
– говорится в заявлении "АТБ".
Там отметили, что на этот раз полиция приехала тогда, когда всех участников конфликта уже в магазине не было.
После того, как в сети появилось видео, пользователи возмутились тем, что охранники супермаркета и покупатели никак не отреагировали на инцидент.
В то же время в корпорации "АТБ" заверили, что убийство происходило не в помещении, а на улице – недалеко от супермаркета Комментариев от черниговской областной прокуратуры относительно этого не поступало
Избиение полицейских в супермаркете: главное
- Ночью 2 октября в черниговском супермаркете подростки напали на двух полицейских.
- Одного из них – Артура Ерохина – избили до смерти. У него осталось двое детей.
- Суд Чернигова 4 октября арестовал несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве полицейского.
- Отметим, что в ходе расследования задержали 6 молодых людей, 4 из них – наносили телесные повреждения.