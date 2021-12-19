Преступление случилось еще 15 мая. Кроме двух кассиров ученики местных лицеев также избили еще одного человека, личность которого не установили.

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Били в живот, таскали за волосы

Злоумышленники били потерпевших в лицо, живот и таскали за волосы. В то же время, согласно информации из приговора суда, телесные повреждения получил только один из кассиров.

Обвиняемые уже имели судимость. Каждый из них перед судом признал свою вину. Но потерпевший от претензий в заявлении отказался.

Учтя все обстоятельства дела, суд назначил двум преступникам условное наказание на два года, еще один получил год условного наказания.

Конфликты в супермаркетах

30 ноября в столичном супермаркете произошел конфликт между охранником и девушкой. В процессе ссоры сотрудник магазина и покупательница даже применили силу друг друга. Поводом для выяснения отношений стало подозрение клиентки в краже.

В октябре в черниговском супермаркете подростки жестоко избили правоохранителей. В "АТБ" отреагировали на эту ситуацию.

В сентябре в супермаркете Киева произошел конфликт между девочкой и взрослым мужчиной. Покупательница попросила кассира продать ей маску без очереди, но мужчине это не понравилось.

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