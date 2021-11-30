В процессе ссоры сотрудник магазина и покупательница даже применили силу друг к другу. Поводом для выяснения отношений стало подозрение клиентки в краже.

Актуально В столичном гей-клубе охранник избил посетителя: парень заподозрил гомофобию

Держал силой и пытался обыскать

Решив, что девушка стащила товар и спрятала его в рукав куртки, мужчина задержал ее. В итоге покупательница якобы показала ему свою одежду, но там ничего не было.

Впрочем, на этом охранник не остановился и начал хватать ее за рюкзак, считая, что она что-то спрятала в нем.

Клиентка предложила показать содержимое рюкзака, но мужчина не унимался и продолжил ее дергать. После этого девушка начала отбиваться от него.

Обратите внимание! По указанному адресу расположен супермаркет сети "Фора".



Девушка начала отбиваться от охранника, когда он дернул ее / Скриншот из видео

Охранника упрекнули в незнании законов

Впоследствии в разговор вмешался мужчина, который стал свидетелем происшествия. Он сказал охраннику, что сам работает в этой сфере, а потому знает, что его коллега не имеет никакого права трогать другого человека или тем более обыскивать его. Также неравнодушный предложил вызвать полицию.

В Киеве охранник суперматкета и покупательница устроили потасовку: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Охранник заподозрил женщину в краже и задержал ее. Говорил, что украденное в рукаве ее куртки. Девушка показала, но там ничего не было. Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что украденное там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее дергать. Ну, и девушка, конечно, ответила... Киев, Вернадского, 16.