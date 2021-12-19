Злочин трапився ще 15 травня. Окрім двох касирів учні місцевих ліцеїв також побили ще одну людину, особу якої не встановили.

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Били в живіт, тягали за волосся

Зловмисники били потерпілих в обличчя, живіт і тягали за волосся. Водночас, згідно із інформації з вироку суду, тілесні ушкодження отримав тільки один із касирів.

Звинувачені вже мали судимість. Кожен із них перед судом визнав свою вину. Та потерпілий від претензій у заяві відмовився.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання на два роки, ще один отримав рік умовного покарання.

Конфлікти у супермаркетах

30 листопада у столичному супермаркеті трапився конфлікт між охоронцем та дівчиною. У процесі сварки співробітник магазину та покупчиня навіть застосували силу один одного. Приводом для з'ясування стосунків стала підозра клієнтки у крадіжці.

У жовтні в чернігівському супермаркеті підлітки жорстоко побили правоохоронців. В "АТБ" відреагували на цю ситуацію.

У вересні в супермаркеті Києва стався конфлікт між дівчинкою та дорослим чоловіком. Відвідувачка супермаркету попросила касирку продати їй маску без черги, але чоловіку це не сподобалося.

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