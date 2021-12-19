Злочин трапився ще 15 травня. Окрім двох касирів учні місцевих ліцеїв також побили ще одну людину, особу якої не встановили.

Читайте також Пухнасте чудо в капюшоні: львів'янин пішов у супермаркет разом із кошеням – кумедне відео

Били в живіт, тягали за волосся

Зловмисники били потерпілих в обличчя, живіт і тягали за волосся. Водночас, згідно із інформації з вироку суду, тілесні ушкодження отримав тільки один із касирів.

Звинувачені вже мали судимість. Кожен із них перед судом визнав свою вину. Та потерпілий від претензій у заяві відмовився.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання на два роки, ще один отримав рік умовного покарання.

Конфлікти у супермаркетах

Вам може стати у нагоді, що робити, коли неповнолітнього затримала поліція: дивіться відео