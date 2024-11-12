Биткойн на пути к 100 тысячам: почему цена криптовалюты растет и что будет дальше

В ожидании выборов в США биткойн набирал обороты, однако рекордный рост криптовалюта испытала уже после результатов. По некоторым оценкам, к концу 2024 года самая известная криптовалюта может достичь безумных 100 тысяч долларов. Кроме того, есть прогнозы, что ожидаемая цена может быть даже больше.

Достигнет ли биткоин 100 тысяч долларов

Трейдеры делают ставки, что биткоин может достичь 100 тысяч долларов в этом году, передает Bloomberg. Поэтому в разговоре с 24 Каналом экономист Андрей Шевчишин рассказал, что если опираться на технический анализ, то курс биткойна может дойти и выше этой отметки. Впрочем, такой рост цены будет зависеть от многих факторов.

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Речь идет, в частности, о том, какой будет потолок в ETF, то есть в криптовалютных биржевых фондах. Шевчишин добавляет, что сейчас наблюдается отток от золотых ETF и огромный приток именно в крипто-ETF.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Трамп – это "геймченджер" не только для мировой экономики, это "геймченджер" для криптомира, в котором США могут стать "криптомеккой" для мира с новыми правилами. Немало было заявлений Трампа, среди которых – это создание национального резерва биткойнов. Поэтому США могут стать мировой столицей биткойнов, где будут отменены налоги на это. Уже сейчас мы видим именно спекулятивный спрос, а безумный рост биткойна в последние дни – это именно реакция на новую позицию Штатов относительно криптовалюты.

Как рассказывает Шевчишин, есть даже прогнозы до 2029 – 2030 годов, когда биткойн может достичь 1 миллиона долларов.

Напоминаем! После победы Дональда Трампа в выборах США есть ожидания, что криптовалюты получат мощное развитие. Кроме того, немало сторонников криптовалют были избраны в Конгресс США.

Почему и когда биткойн начал дорожать

Соглашается с прогнозом в 100 тысяч долларов для биткойна и экономический эксперт Даниил Монин. Однако он добавляет для 24 Канала, что приближение к этой отметке может провоцировать еще и достаточно большую коррекцию стоимости.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Считаю, что спрос на биткойн стимулировала сначала потенциальная победа Трампа, а потом и его победа на выборах. Республиканцы относятся к криптовалютам с энтузиазмом. В том числе высказываются идеи о покупке биткойна в резервы США. Демократы, наоборот, были скорее противниками крипторынка. Думаю, это основной фактор.

Больше всего биткойн подскочил примерно на 32% после выборов в США 5 ноября.

5 ноября. По состоянию на 12 ноября, криптовалюта составляет уже более 87 тысяч долларов за монету.

Известно, что до этих событий валюта торговалась в диапазоне от 68 до 69 тысяч долларов.

В то же время предыдущий рекорд цены, который был в марте этого года, составлял более 73 тысяч долларов.

Какие существуют риски, связанные с криптовалютой

По словам Шевчишина, на самом деле риски связаны не только с биткойном как инвестицией, а с криптовалютой в целом.

Если мы говорим о криптовалютах первой десятки по капитализации, не принимая во внимание биткойн, то понятно, что очень трудно манипулировать их ценой. Это возможно, но требует безумных ресурсов. Дело в том, что криптовалюты более низкой капитализации или новички на рынке – это рискованно, потому что их цена может ввалиться до нуля,

– говорит Андрей Шевчишин.

Кроме того, спекулятивное ожидание относительно биткойна может продлиться вплоть до самой инаугурации Трампа – до 20 января 2025 года. После этого рынок будет зависеть от выполненных обещаний новоизбранного президента.

Когда же биткойн будет приближаться к прогнозируемой целевой цене, то рост может "затормозиться". Тогда стоит ожидать волатильность на рынке, ведь многие захотят зафиксировать свою прибыль,

– отмечает финансовый аналитик.

Почему с покупкой биткойна стоит подождать

В то же время Даниил Монин говорит, что сейчас инвестировать в биткойн не нужно. После коррекции рынка, который вполне вероятен в ближайшее время, лучше рассматривать вложения в другие криптовалюты.

Я лично сейчас биткоин продаю, который был куплен еще 2022 году,

– делится Монин.

Экономист Монин сообщает, что рынок криптовалют очень волатильный, а потому хуже всего в нем – это покупать что-то на пике цены. Кроме того, в такой период часто есть желание торговать с кредитным плечом, чтобы попробовать заработать много и быстро. Но это обычно заканчивается потерей всех денег.