Как подскочила цена биткойна после победы Трампа

Сначала на фоне новостей о победе Трампа, 6 ноября, биткойн начал стремительно расти и пересек отметку в 75 тысяч долларов. А уже к 8 ноября BTC достиг и остановился на уровне 77 тысяч долларов, передает 24 Канал

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Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

До этих событий биткойн торговался в диапазоне 68-69 тысяч долларов. А предыдущий рекорд цены в 73,737 доллара, был зафиксирован 14 марта 2024 года на фоне ажиотажа вокруг запуска спотовых биткойн-ETF.

Интересно! Ранее эксперты прогнозировали, что после победы Трампа биткойн может достичь 80 тысяч долларов, а до конца года его стоимость может вырасти до 90 и даже 100 тысяч долларов.

Детройт стремится стать крупнейшим городом США для криптооплат

Власти Детройта анонсировали планы сделать город крупнейшим в США по приему криптоплетажей. Возможность использовать цифровые активы для оплаты коммунальных услуг и сборов станет доступной с середины 2025 года. Для этих платежей будет использована платформа от компании PayPal.

Детройт создает технологически дружественную среду, которая расширяет возможности жителей и предпринимателей. Мы рады стать одним из первых крупных городов США, который исследует гражданские приложения блокчейнов и позволит жителям использовать свою криптовалюту как способ оплаты,

– заявил мэр Детройта Майк Дагган.

Таким образом, планируется не только ввести криптоплатежи, но и дополнительно усовершенствовать местные платежные сервисы. Город призвал предпринимателей и блокчейн-разработчиков предлагать идеи для улучшения обслуживания граждан.

Обратите внимание! Особое внимание Детройт уделяет Web3-проектам, которые могут повысить прозрачность и безопасность государственных услуг.