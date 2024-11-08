Як підскочила ціна біткойну після перемоги Трампа

Спочатку на тлі новин про перемогу Трампа, 6 листопада, біткойн почав стрімко зростати та перетнув позначку у 75 тисяч доларів. А вже до 8 листопада BTC досягнув та зупинився на рівні 77 тисяч доларів, передає 24 Канал

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Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

До цих подій біткойн торгувався в діапазоні 68-69 тисяч доларів. А попередній рекорд ціни у 73,737 долара, був зафіксований 14 березня 2024 року на фоні ажіотажу навколо запуску спотових біткойн-ETF.

Цікаво! Раніше експерти прогнозували, що після перемоги Трампа біткойн може досягти 80 тисяч доларів, а до кінця року його вартість може зрости до 90 та навіть 100 тисяч доларів.

Детройт прагне стати найбільшим містом США для криптооплат

Влада Детройта анонсувала плани зробити місто найбільшим в США із приймання криптоплетажів. Можливість використовувати цифрові активи для оплати комунальних послуг та зборів стане доступною з середини 2025 року. Для цих платежів буде використано платформу від компанії PayPal.

Детройт створює технологічно дружнє середовище, яке розширює можливості жителів і підприємців. Ми раді стати одним із перших великих міст США, яке досліджує цивільні додатки блокчейнів і дасть змогу жителям використовувати свою криптовалюту як спосіб оплати,

– заявив мер Детройта Майк Дагган.

Таким чином, планується не лише запровадити криптоплатежі, а й додатково удосконалити місцеві платіжні сервіси. Місто закликало підприємців і блокчейн-розробників пропонувати ідеї для покращення обслуговування громадян.

Зауважте! Особливу увагу Детройт приділяє Web3-проєктам, які можуть підвищити прозорість і безпеку державних послуг.