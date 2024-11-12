Біткойн на шляху до 100 тисяч: чому ціна криптовалюти росте і що буде далі

В очікуванні виборів в США біткойн набирав обертів, однак рекордного росту криптовалюта зазнала вже після результатів. За деякими оцінками, до кінця 2024 року найвідоміша криптовалюта може сягнути шалених 100 тисяч доларів. Крім того, є прогнози, що очікувана ціна може бути навіть більшою.

Чи сягне біткойн 100 тисяч доларів

Трейдери роблять ставки, що біткойн може сягнути 100 тисяч доларів цього року, передає Bloomberg. Відтак у розмові з 24 Каналом економіст Андрій Шевчишин розповів, що якщо спиратися на технічний аналіз, то курс біткойна може дійти й вище цієї позначки. Утім, такий ріст ціни буде залежати від багатьох чинників.

До теми Біткойн бʼє рекорди: як перемога Трампа вплинула на крипторинок

Йдеться, зокрема, про те, який буде притул в ETF, тобто в криптовалютних біржових фондах. Шевчишин додає, що зараз спостерігається відтік від золотих ETF й шалений приплив саме в крипто-ETF.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Трамп – це "геймченджер" не тільки для світової економіки, це "геймченджер" для криптосвіту, в якому США можуть стати "криптомеккою" для світу з новими правилами. Чимало було заяв Трампа, серед яких – це створення національного резерву біткойнів. Відтак США може стане світовою столицею біткойнів, де будуть скасовані податки щодо цього. Вже зараз ми бачимо саме спекулятивний попит, а шалене зростання біткойна в останні дні – це саме реакція на нову позицію Штатів відносно криптовалюти.

Як розповідає Шевчишин, є навіть прогнози до 2029 – 2030 років, коли біткойн може сягнути 1 мільйона доларів.

Нагадуємо! Після перемоги Дональда Трампа у виборах США є очікування, що криптовалюти отримають потужний розвиток. Крім того, чимало прихильників криптовалют були обрані до Конгресу США.

Чому та коли біткойн почав дорожчати

Погоджується із прогнозом у 100 тисяч доларів для біткойна й економічний експерт Данило Монін. Однак він додає для 24 Каналу, що наближення до цієї позначки може провокувати ще й досить велику корекцію вартості.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Вважаю, що попит на біткойн стимулювала спочатку потенційна перемога Трампа, а потім і його перемога на виборах. Республіканці ставляться до криптовалют з ентузіазмом. У тому числі висловлюються ідеї щодо купівлі біткойна в резерви США. Демократи, навпаки, були скоріше противниками крипторинку. Думаю, це основний фактор.

Найбільше біткойн підскочив приблизно на 32% після виборів у США 5 листопада.

5 листопада. Станом на 12 листопада, криптовалюта становить вже понад 87 тисяч доларів за монету.

Відомо, що до цих подій валюта торгувалася в діапазоні від 68 до 69 тисяч доларів.

Водночас попередній рекорд ціни, який був у березні цього року, становив понад 73 тисячі доларів.

Які існують ризики, пов'язані зі криптовалютою

За словами Шевчишина, насправді ризики пов'язані не лише з біткойном як інвестицією, а з криптовалютою в цілому.

Якщо ми кажемо про криптовалюти першої десятки по капіталізації, не беручи до уваги біткойн, то зрозуміло, що дуже важко маніпулювати їхньою ціною. Це можливо, але потребує шалених ресурсів. Річ у тім, що криптовалюти більш низької капіталізації або ж новачки на ринку – це ризиковано, бо їх ціна може ввалитися до нуля,

– каже Андрій Шевчишин.

Крім того, спекулятивне очікування щодо біткойна може протривати аж до самої інавгурації Трампа – до 20 січня 2025 року. Після цього ринок буде залежати від виконаних обіцянок новообраного президента.

Коли ж біткойн буде наближатися до прогнозованої цільової ціни, то ріст може "загальмуватися". Тоді варто очікувати волатильність на ринку, адже чимало захочуть зафіксувати свій прибуток,

– зауважує фінансовий аналітик.

Чому з купівлею біткойна варто зачекати

Водночас Данило Монін каже, що зараз інвестувати в біткойн не потрібно. Після корекції ринку, який цілком ймовірний найближчим часом, краще розглядати вкладення в інші криптовалюти.

Я особисто зараз біткойн продаю, який був куплений ще 2022 році,

– ділиться Монін.

Економіст Монін повідомляє, що ринок криптовалют дуже волатильний, а тому найгірше у ньому – це купляти щось на піку ціни. Крім того, у такий період часто є бажання торгувати з кредитним плечем, щоб спробувати заробити багато та швидко. Але це зазвичай закінчується втратою всіх грошей.