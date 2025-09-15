Россия сталкивается с огромным дефицитом бюджета. В то же время вместо того, чтобы сокращать финансирование своей военной машины, Кремль может поднять налоги на потребителей, чтобы компенсировать этот дефицит.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Россия урезает бюджет из-за падения нефтегазовых доходов: какой прогноз для экономики

Что аналитики пишут о дефиците бюджета в России?

Несколько источников в российском правительстве сообщили оппозиционному изданию, что власти рассматривают возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) – федерального налога, который взимается с большинства товаров и услуг в стране – с 20% до 22% в ближайшем будущем из-за большого дефицита федерального бюджета.

С помощью повышения НДС до 22% правительство Кремля могло бы получить дополнительно 1 триллион рублей ежегодно или 0,5% ВВП России.

Это фактически будет означать изъятие денег у населения, поскольку бизнес преимущественно перекладывает налоговую нагрузку на потребителей путем повышения цен на товары и услуги,

– отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что повышение НДС может свести на нет любые достижения Центробанка России в борьбе с инфляцией и одновременно не решит проблемы, которые могут возникнуть в результате преждевременного снижения ключевой ставки.

Центробанк России последний год активно пытается сдержать инфляцию и постепенно снизил ключевую ставку с 21% до 18% с июня 2025 года, вероятно, реагируя на мнение, что его антиинфляционные меры дают результат. В то же время повышение НДС, вероятно, снова разгонит инфляцию, одновременно уменьшит оборот наличности в экономике, ослабит покупательную способность населения и еще больше затормозит экономический рост.

Обратите внимание! Аналитики подытожили, что Путин фактически создал экономическую ситуацию, из которой России будет трудно выбраться: страна все больше зависит от военных расходов и массовых инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, тогда как российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы, дефицитом топлива, более широкими демографическими проблемами и снижением сбережений.

Экономические проблемы Кремля: что известно?