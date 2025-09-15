Росія стикається величезним дефіцитом бюджету. Водночас замість того, щоб скорочувати фінансування своєї військової машини, Кремль може підняти податки на споживачів, щоб компенсувати цей дефіцит.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що аналітики пишуть про дефіцит бюджету в Росії?

Кілька джерел у російському уряді повідомили опозиційному виданню, що влада розглядає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) – федерального податку, який стягується з більшості товарів та послуг у країні – з 20% до 22% у найближчому майбутньому через великий дефіцит федерального бюджету.

За допомогою підвищення ПДВ до 22% уряд Кремля міг би отримати додатково 1 трильйон рублів щорічно або 0,5% ВВП Росії.

Це фактично означатиме вилучення грошей у населення, оскільки бізнес переважно перекладає податкове навантаження на споживачів шляхом підвищення цін на товари та послуги,

– наголосили в ISW.

Аналітики підкреслили, що підвищення ПДВ може звести нанівець будь-які досягнення Центробанку Росії у боротьбі з інфляцією і водночас не вирішить проблеми, що можуть виникнути внаслідок передчасного зниження ключової ставки.

Центробанк Росії останній рік активно намагається стримати інфляцію та поступово знизив ключову ставку з 21% до 18% від червня 2025 року, ймовірно, реагуючи на думку, що його антиінфляційні заходи дають результат. Водночас підвищення ПДВ, імовірно, знову розжене інфляцію, одночасно зменшить обіг готівки в економіці, ослабить купівельну спроможність населення та ще більше загальмує економічне зростання.

Зверніть увагу! Аналітики підсумували, що Путін фактично створив економічну ситуацію, з якої Росії буде важко вибратися: країна дедалі більше залежить від військових витрат і масових інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, тоді як російське суспільство стикається з нестачею робочої сили, дефіцитом пального, ширшими демографічними проблемами та зниженням заощаджень.

Економічні проблеми Кремля: що відомо?