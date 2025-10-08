В Украине предусмотрели парки резервных аккумуляторов для поддержки электросетей на случай блэкаутов. Они могут давать питание почти 600 тысячам домохозяйств в течение двух часов. Это не секретные объекты, как утверждают западные СМИ, они принадлежат корпорации ДТЭК.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, уточнив, что компания их построила преимущественно за собственные средства на шести локациях в двух областях (Киевская и Днепропетровская).

Смотрите также В России новая тактика обстрелов энергетики: возможен ли блэкаут по всей стране

Украина меняет архитектуру энергетики

Мощность этих батарей – 200 МВт. Украина в зимний период, по словам Рябцева, потребляет ежечасно 15 ГВт электроэнергии. Поэтому, как отметил эксперт, указанная цифра небольшая, это только первый шаг. Согласно расчетам Укрэнерго, нашей стране для повышения стабильности работы энергетической системы нужно в десять раз больше.

Нужно поприветствовать ДТЭК, который вкладывает средства не в карманы, а в новое оборудование, которое нужно всей Украине. Надо призвать все другие компании, не только энергетические, последовать этому примеру,

– считает Рябцев.

Эксперт по вопросам энергетики озвучил, что эти объекты не являются секретными, о них ДТЭК проинформировал украинские медиа, однако в целях безопасности выезда журналистов на место их расположения не предусматривалось.

Рябцев подытожил, что этот парк резервных аккумуляторов станет хорошим дополнением к тем малым энергетическим установкам распределенной генерации, которые позволят уменьшить последствия от возможных российских атак по объектам генерации в Киевской и Днепропетровской областях.

Однако он отметил, что это не панацея, а один из тех шагов, которые должны быть приняты для того, чтобы полностью изменить архитектуру энергетики Украины. Она, по его словам, с высококонцентрированной на 10-15 объектах должна превратиться в децентрализованную, на объединение более 500 малых энергоустановок. Работы в этом направлении, как подчеркнул Рябцев, ведутся, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Обратите внимание! Эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко отметил, что эти парки резервных аккумуляторов в определенной степени повысят устойчивость энергосистемы, чтобы минимизировать риски отключений света.

Удары по энергообъектам: какие заявления звучат?