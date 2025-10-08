В Україні передбачили парки резервних акумуляторів для підтримки електромереж на випадок блекаутів. Вони можуть давати живлення майже 600 тисячам домогосподарств протягом двох годин. Це не секретні об'єкти, як стверджують західні ЗМІ, вони належать корпорації ДТЕК.

Про це в етері 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, уточнивши, що компанія їх збудувала переважно за власні кошти на шести локаціях у двох областях (Київська та Дніпропетровська).

Україна змінює архітектуру енергетики

Потужність цих батарей – 200 МВт. Україна у зимовий період, зі слів Рябцева, споживає щогодини 15 ГВт електроенергії. Тому, як наголосив експерт, вказана цифра невелика, це лише перший крок. Згідно з розрахунками Укренерго, нашій країні для підвищення стабільності роботи енергетичної системи потрібно в десять разів більше.

Потрібно привітати ДТЕК, який вкладає кошти не у кишені, а у нове обладнання, яке потрібне всій Україні. Треба закликати всі інші компанії, не тільки енергетичні, наслідувати цей приклад,

– вважає Рябцев.

Експерт з питань енергетики озвучив, що ці об'єкти не є секретними, про них ДТЕК поінформував українські медіа, проте в цілях безпеки виїзду журналістів на місце їх розташування не передбачалось.

Рябцев підсумував, що цей парк резервних акумуляторів стане гарним додатком до тих малих енергетичних установок розподіленої генерації, які дозволять зменшити наслідки від можливих російських атак по об'єктах генерації в Київській та Дніпропетровській областях.

Однак він зазначив, що це не панацея, а один з тих кроків, які мають бути вжиті для того, щоб повністю змінити архітектуру енергетики України. Вона, з його слів, з висококонцентрованої на 10-15 об'єктах має перетворитися на децентралізовану, на об'єднання понад 500 малих енергоустановок. Роботи в цьому напрямку, як підкреслив Рябцев, ведуться, хоча й не так швидко, як хотілося б.

Зауважте! Експерт ринку енергетики Володимир Омельченко зазначив, що ці парки резервних акумуляторів певною мірою підвищать стійкість енергосистеми, аби мінімізувати ризики відключень світла.

